「メルカード」、「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 クレジットカード 年会費無料」で3項目1位を達成

株式会社メルカリ

株式会社メルペイ（以下、メルペイ）が提供するクレジットカード「メルカード」は、「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 クレジットカード 年会費無料」のランキングにおいて、「カードの作りやすさ」「サイト・アプリの使いやすさ」「支払い方法の充実さ」の3つの評価項目で初の第1位を獲得したことをお知らせいたします。

「メルカード」は、メルカリアプリで申し込みから利用、管理まで完結する年会費永年無料のクレジットカードです。ポイント還元率は、メルカリ内の購入は最大4％還元、街のお店やネットショップでの購入は常時1%還元されるほか、「メルカリ」の売上金（メルペイ残高）を支払いに充当できるなどの柔軟な支払い方法もご好評いただいています。発行枚数は500万枚を突破し（※1）、特に計画的なお金の管理を志向するZ世代のお客さまにも広くご利用いただいています（※2）。

※1：2025年6月末時点

※2：出典：世代別の消費行動とクレジットカード利用実態調査 | 株式会社メルカリ(https://about.mercari.com/press/news/articles/20250820_zgen-mercard/)

■第1位を獲得した評価項目と「メルカード」の特長

「メルカード」は、「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 クレジットカード 年会費無料」において、「カードの作りやすさ」「サイト・アプリの使いやすさ」「支払い方法の充実さ」の3つの評価項目で初の第1位を獲得しました。

1. カードの作りやすさ 第1位

「メルカード」はメルカリアプリから簡単にお申し込みいただけます。すでに本人確認（eKYC）を完了されているお客さまは最短1分でお申し込みが完了し、カードは最短4日後に普通郵便でお手元に届きます。到着後、アプリにカードを重ねて読み取る有効化の手続きを行っていただくことで、初めて利用可能となる仕組みになっているため（※3）、不正利用のリスクを最小限に抑え、安全にご利用を開始いただけます。

2. サイト・アプリの使いやすさ 第1位

利用履歴の確認や利用上限金額の設定、お支払いの一部清算などもメルカリアプリから手軽に行えます。ご利用後には即時に支払い通知が届くため、お金の管理が簡単なだけでなく、万が一の不正利用にもすぐに気づくことができます。加えて、カード券面は番号や有効期限の記載がない「ナンバーレス」となっており、お客さまのカード情報はアプリ内で安全に管理されます。紛失や盗難の際にもアプリから簡単に利用を停止できるなど、安心・安全にご利用いただける機能を提供しています。

3. 支払い方法の充実さ 第1位

「メルカリ」で不用品を売って得た売上金（メルペイ残高）をカードの清算に充てられるほか、ご利用当日から翌月末まで、お客さまの好きなタイミングでお支払いいただくことが可能です。また、一ヶ月分をまとめて支払うだけでなく、個別の利用分を選んで先に清算するといった使い方もできるため、家計の状況に合わせて柔軟にお支払い方法を選択いただけます。

※3：アプリにカードを重ねて読み取る初期設定は、NFC対応端末のみご利用いただけます

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26386/table/502_1_920730ed68882f66f688b11ddd9fd23f.jpg?v=202602020251 ]

「メルカード」は、柔軟な支払い方法や利用・管理のしやすさといった独自の機能を通じて、お客さまが趣味や好きなことをよりお得に、そして心から楽しめるよう、これからもサポートしてまいります。