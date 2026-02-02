ポールトゥウィン 代表取締役CEOおよび役員体制変更のお知らせ

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルにおける課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：橘 鉄平、代表取締役COO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は、2026年2月1日付で代表取締役CEOおよび役員体制の変更を実施いたしましたので、お知らせいたします。

代表取締役CEOであった橘 鉄平が退任し、代表取締役COOの志村 和昭が代表取締役CEOに就任いたしました。なお、橘 鉄平はポールトゥウィンホールディングス株式会社（以下「ポールトゥウィンホールディングス」）の代表取締役社長として引き続きグループ全体の経営を統括し、ガバナンス強化および戦略推進に注力してまいります。

新体制の背景について

ポールトゥウィンは、1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げて以来、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業を中心としたITサービスを展開し、創業から5年で800％の成長率を達成するなど、業界のパイオニアとして歩みを進めてまいりました。近年では、2022年2月にグループ会社である「ピットクルー」および「クアーズ」を吸収合併し、ゲーム業界に加えてEC業界をはじめとする多様なサービス領域へと事業を拡大しております。

こうした事業領域の拡張とグループ規模の拡大に伴い、より高度なガバナンス体制の構築と、グループ全体での戦略推進力の強化が重要な経営課題となっておりました。

このため、親会社であるポールトゥウィンホールディングスの方針のもと、グループ全体における統制強化および経営効率化を目的とした組織再編を実施し、法務・リスク管理・内部監査等の専門性の高い機能を親会社に集約することで、グループ本社機能の強化を図ります。

本体制変更は、こうしたグループ戦略と連動し、ポールトゥウィンが事業運営により一層集中できる体制を構築することを目的としたものです。新体制のもと、これまでに培ってきた知識・ノウハウおよび多様な人材を最大限に活かし、グループ全体の成長と、世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に引き続き取り組んでまいります。

ポールトゥウィン 役員人事（2026年2月1日付）

新代表取締役CEO 志村 和昭からのご挨拶

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84748/table/111_1_e532de3b3a5020603a238ea625239fd1.jpg?v=202602020251 ]

ポールトゥウィンは2026年2月より経営体制を一新し、あらたな一歩を踏み出しました。お客様のサービスやプロダクトの成長と発展に寄り添い、ともに新たな“よろこび”を創り出していく。それは創業以来ポールトゥウィンが大切にしてきた姿勢であり、これからも変わることはありません。その想いを一層強くし、熱意と自由な発想をもって更なる成長を目指してまいります。

＜経歴＞

DTP制作関連会社等を経て、2001年にポールトゥウィンへ入社。

スタジオのテスターから始まり、業務運営に携わるマネジメントをはじめ、様々なプロジェクトに携わり、デバッグ事業を長年に渡り牽引。

2018年にはピットクルーに転籍し、代表取締役副社長を経て代表取締役としてネットサポート事業の成長に貢献。

2022年にポールトゥウィンCOOに就任。

2024年にポールトゥウィン代表取締役COOに就任。

2026年にポールトゥウィン代表取締役CEOに就任。

ポールトゥウィン株式会社について

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト ：https://www.service.ptw.inc/

note ：https://note.com/ptw_note

公式X ：https://x.com/Pole_To_Win_

