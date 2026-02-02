東京ギフト・ショー春2026必携ガイド「月刊ぎふとPREMIUM」2月特別号発売中！

株式会社ビジネスガイド社

「東京インターナショナル・ギフト・ショー」（※1、以下ギフト・ショー）などを手がける株式会社ビジネスガイド社は本日2月2日（月）、ギフトビジネスと小売・流通の専門誌「月刊ぎふとPREMIUM」2026年2月特別号を発売しました。

今週2月4日（水）～6日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「第101回東京ギフト・ショー春2026」および同時開催展のバイヤーズガイド合本号として、ショーコンテンツや注目出展社などの見どころを余すことなくお伝えします。

さらに、ギフト・ショー開催に合わせ、これまでギフト・ショーを介して地域のモノづくりの魅力を発信している出展社や、海外販路開拓にも精力的に取り組む出展社を取材した「日本の良きもの」を巻頭で特集します。

ギフト・ショー会場でのご試読・ご購読申し込みも可能です。ショーご来場、また、今後のギフトビジネスの手引きとして、ぜひご活用ください。

※1：日本最大級のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市（※2）

※2：自社調べ（調査年月：2025年9月）、前回（第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025、25年9月3日～5日開催）実績・・出展社数2978社、 来場者数21万9261人

注目トピック

巻頭特集「日本の良きもの」

第1部では「地域のモノづくり」と題し、日本一の産地である大川家具（福岡県）をはじめ、岐阜県や静岡市といった地域の伝統工芸やものづくりを現代の生活に合わせた形で発信する取り組みを紹介。

第2部では「世界に羽ばたく日本の良きもの」と題し、益子焼や若狭塗箸の海外販路開拓の事例を紹介します。

＜取材先（掲載順）＞

第1部地域のモノづくり：福岡・大川家具工業会、岐阜県商品開発研究所、「つなぐデザインしずおか」「つなぐデザインプロジェクト」

第2部世界に羽ばたく日本の良きもの：サンライフ、わかさま陶芸

第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026バイヤーズガイド

東京ギフト・ショーと同時開催展の「第19回LIFE×DESIGN」「LIVING&DESIGN2026」、「第39回グルメショー春2026」の注目の企画情報や会場マップ、海外からの約370社を含む全社の出展社リストを掲載。キダルト雑貨、シニア生活を充実させるグッズ、防災グッズなど注目イベントやギフト・ショーの回り方、バイヤーズガイド活用法なども紹介しています。

その他にも注目の情報が満載！

「色」や「数字」からギフト流通市場の可能性を探る分析や業界の最新イベント、トレンド情報、来月開催の「華東交易会」や「第7回京都インターナショナル・ギフト・ショー2026」など今後の国内外の見本市情報、ほかギフト流通ビジネスに役立つ情報が満載です。

媒体情報

月刊ぎふとPREMIUM 2026年2月特別号

発売日：2026年2月2日（月） ※電子版は2026年2月10日（火）

定価：1100円 (本体価格1000円)

販売形態：媒体サイト、大手書店、Fujisanマガジンサービス、Amazon kindleなど

詳細はこちら（月刊ぎふとPREMIUM 公式サイト）

https://www.giftbook.co.jp/premium/

・2月4日（水）～6日（金）に東京ギフト・ショー会場でも販売！

販売場所：東京ビッグサイト東4ホール入口（グルメショー内）、東7ホール入口、西4ホールLIFE×DESIGNアワード隣の各書籍販売コーナー

次号以降の主な特集予定

・2026年3月号（2026年3月2日（月）発売予定）

周年記念需要特集、東京ギフト・ショーレポート／京都ギフト・ショー直前企画

・2026年4月号（2026年4月1日（水）発売予定）

販促の革新、日本の良きもの

購読対象

広義のギフトマーケットと流通に関わる方々にご購読いただいております。

・大手ギフト問屋・ギフトショップ経営者、経営幹部、営業担当者

・百貨店・量販店・専門店 店長、バイヤー、MD担当

・有力メーカー経営者、開発担当者、営業担当者

・販促・マーケティング・広告担当者

・建設・建築・不動産・リフォーム業

・大使館・行政・公共団体 etc.

