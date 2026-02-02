大阪市立瓜破北小学校「夢・授業」開催報告

ハマダ株式会社

◆実施概要

当日は林 浩平アカデミーダイレクター、サテライト所属No.54 住友 颯馬選手が参加し、基本的な身体の動きやゲームなどで子どもたちと交流を深めました。

今回のフットサル教室では、子どもたちが前向きな姿勢でフットサルに取り組み、時間の経過とともに動きが活発になっていく様子が見られました。コーチとの対決では一つのプレーに真剣に向き合い、その姿勢にコーチも思わず本気になるほど、白熱した場面が多く印象的でした。最後まで諦めず、一生懸命チャレンジする姿から、フットサルを通じて成長や達成感を感じられる有意義な時間となりました。



今後もシュライカー大阪はフットサルを通じて、子どもたちに「夢」を届け、クラブに関わるすべての皆様に「元気・勇気・感動」をお届けできるよう、地域に根ざした活動に取り組んでまいります。

大阪市立瓜破北小学校の皆様、ありがとうございました。

◆フットサルスクールのご案内

シュライカー大阪ではフットサルスクールを開校しています。



スミノエ本校ではジュニアから一般上級者まで年齢、性別を問わず全ての方々に応じたコースをご用意しております。

ボールを蹴る楽しさや喜びはもとより、フットサルの基本的技術の習得と向上を図ります。

上達度合いにより、年齢に関わらず上のカテゴリに参加頂くこともあります。



詳細はこちら(https://mags-futsal.com/school/)をご確認ください。