【開始2時間半で目標金額突破！】植物工場発・100%国産高麗人参サプリ「SOWAKAPURE」が大好評！

10年以上の研究を経て国産高麗人参の安定栽培を実現した、株式会社YD-Plants（本社：神奈川県、代表取締役：山下大地）は、2026年1月31日より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始した高麗人参サプリメント「SOWAKAPURE（ソワカピュア）」が、開始直後より多大なるご支援をいただき、目標金額を達成いたしましたことをお知らせいたします。

本プロジェクトは2026年2月27日まで継続し、引き続きリターン（製品）の提供を行ってまいります。

【Makuakeプロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/ydplants/

■ 多くの反響をいただいた背景：失われつつある「国産」への期待

プロジェクト開始以来、多くの方々から「国産の高麗人参を探していた」「植物工場での栽培に未来を感じる」といった温かい応援メッセージをいただいております。

現在、国内の栽培農家が激減し、自給率がわずか約1%にまで落ち込んでいる高麗人参。その希少な国産素材を、最新のテクノロジーによって「安心・安全」かつ「高純度」な状態で製品化したことが、健康意識の高いサポーターの皆様の共感に繋がったと考えております。

■ プロジェクト継続の決意：さらなる「安定供給」の基盤作りへ

目標金額は達成いたしましたが、私たちの挑戦はここからが本番です。 今回のプロジェクトをさらに加速させることで、以下の実現を目指します。

国内生産体制のさらなる強化 ご支援が増えることで、植物工場の稼働効率を高め、より多くの方に「高品質な国産高麗人参」を安定して届ける基盤を強固にします。

「高麗人参＝海外産・高価・不明瞭」というイメージの払拭 栽培から加工まで国内一貫生産で行う「SOWAKAPURE」を一人でも多くの方に手にとっていただくことで、国産ブランドの再興を目指します。

■ 【リターンについて】引き続きご支援をお待ちしております

現在、完売間近のリターンも出ておりますが、期間終了の2月27日まで、一人でも多くの方にこの「ピュア」な体験をお届けできるよう、引き続き先行販売を実施いたします。

【現在の主なリターン構成】

【早割】 15％OFF：SOWAKAPURE 1袋

【超早割】20％OFF：SOWAKAPURE 2袋

【超早割】30％OFF：SOWAKAPURE 4袋

【超早割】40％OFF：SOWAKAPURE 6袋

※数量限定のため、在庫状況はMakuakeページをご確認ください。

■ 代表取締役 山下大地よりメッセージ

「まずは、開始早々に目標を達成できたことに、心より感謝申し上げます。10年にわたる研究が、こうして皆様の期待という形で実を結んだことを大変嬉しく思います。 しかし、私たちの本来の目的は、単に製品を売ることではなく、日本の植物工場技術で『健康のインフラ』を支えることです。期間終了まで、この国産高麗人参の価値をより広く伝えていくために全力を尽くします。引き続きの応援をよろしくお願いいたします。」

【株式会社YD-Plantsについて】

当社は、最先端の植物工場技術を通じて、食と健康の未来を創造するスタートアップ企業です。MBAを持つ代表と、大手電機メーカー出身の技術者集団が、テクノロジーを駆使して「高品質な植物の安定生産」を実現しています。

会社名： 株式会社YD-Plants

所在地： 神奈川県横浜市西区北幸二丁目10番48号 むつみビル3階

代表者： 山下大地

事業内容： 植物工場の運営、農産物の栽培・加工・販売

