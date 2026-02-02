栃木県足利市で海鮮BBQを楽しもう!!

有限会社タケヤ

「ゆっくり炉端焼き」は、 “ゆっくり” キャラクターをモチーフにした、家族でも楽しめるエンタメ型出張牡蠣小屋です。 ３０種類を超える豊富なメニューは大人から子供まで楽しめる海鮮BBQ

瀬戸内産牡蠣、 赤穂産牡蠣、 石巻産牡蠣など各地で水揚げされた牡蠣を産地直送でお届け!! ゆっくり炉端焼き実行委員会 （080-7462-9338） ２月７日、 アピタ足利店 屋外駐車場 特設会場 （栃木県足利市） にて期間限定オープン。 開催期間は、 ２月７日 （土） から３月１日 （日）

海鮮・お肉・ごはん・お菓子など３０種類を超える豊富なメニューをご用意しています。 中でも、 能登半島産のサザエ・房総半島産のホンビノス貝・青森産の北寄貝など味と産地にこだわった 厳選食品を炭火で食べることが出来ます。

牡蠣好き集まれ!!

瀬戸内産牡蠣２０個１．６００円!!家族でも友人同士でも みんなで牡蠣三昧を楽しもう!!

■ゆっくり炉端焼き アピタ足利店に爆誕!!

【所在地】〒326-0823栃木県足利市朝倉町245

【連絡先】TEL 080-7462-9338

【開店日】２０２６年２月７日（土）～３月1日（日）

※荒天時は、開催を中止、一時停止する場合がございます。

【営業時間】11:00～21:00(l.o 20:30)

【公式チャンネル】https://www.youtube.com/channel/UCrHq5JcbC4oMC2bfQiIkVIg