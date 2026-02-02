Unseedとティファレト、AIコミュニケーション統合管理システムを開発

株式会社UnseedUnseed×ティファレトの協業イメージ図

株式会社Unseed（本社：東京都文京区、代表取締役：山邊璃久、以下「Unseed」）は、株式会社ティファレト（本社：東京都港区、代表取締役社長：福島勇人、以下「ティファレト」 ）と共同で、AI コミュニケーション統合管理システムの開発開発工程を完了し、本導入を開始いたしました。

本件は、AI技術の活用による業容拡大を目指す一環として、生成AI を活用した CS（カスタマーサポート）業務の効率化を目的としております。

詳細を見る :https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS04741/dcab09ef/19e3/4968/8a1a/158e89437b83/140120260130543738.pdf

【概要】

本AIコミュニケーション統合管理システム「TICMS（ティクムス）」は、「Tiphereth Intelligent

Communication Management System」の略称であり、ティファレト社の電話占いサービス事業における各相談サービスの顧客と鑑定師との多数のコミュニケーションに対する内容精査及びフォローアッププロセスを自動化することを目的として、AIシステムの共同開発を進めてまいりました。

当該AIシステムは、開発工程を完了し、実運用フェーズへ移行したことから、本導入を開始しておりま

す。なお、当該AIシステムは、先進的な生成AIソリューションを活用し、LLM（Large Language Model：大規模言語モデル）技術に基づく自然言語処理機能を駆使しており、従来は人手に依存していた煩雑なチェック業務や進行連絡を効率化し、業務処理の迅速化と正確性向上を通じたサービス品質の改善を実現するとともに、担当者の負荷軽減による人員リソースの最適配分を可能といたします。

【株式会社ティファレトについて】

株式会社ティファレトは、東京通信グループ（東証グロース市場：7359）として電話及びインターネットでの占い相談サービスの企画、運営を手がける企業です。

・会社名：株式会社ティファレト

・代表者：代表取締役 福島 勇人

・設 立：2010年11月

・所在地：東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー22階

・URL：https://e-kantei.net/

【株式会社Unseedについて】

株式会社Unseedは、東京大学 松尾研発スタートアップとして、最先端のAI技術を活用した業務特化型のフルカスタムAI開発を強みとする企業です。

・会社名：株式会社Unseed

・代表者：代表取締役 山邊 璃久

・設 立：2024年3月

・所在地：東京都文京区本郷6-25-14

・URL：https://unseed.co.jp/