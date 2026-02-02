人気のポーカースポットGOLD JOKERが本厚木駅前にオープン！
株式会社遊びの時間
プレオープン期間中は、飲み放題 2,500円のみでポーカー体験が可能。
営業時間：
横浜ポーカーBar GOLD JOKER 本厚木店
本日2026年2月2日よりプレオープンを開始し、初心者から経験者まで気軽にポーカーを楽しめる新たなアミューズメント空間を提供いたします。
本厚木店は「もっと気軽に、もっと自由にポーカーを」をコンセプトに、仲間と楽しめるカジュアルな雰囲気と、初めての方でも安心して参加できるサポート体制を整備。
お仕事帰りや週末のレジャーとして、どなたでもご参加いただけます。
ポーカーを楽しみたい方はお得なプレオープン期間のご来店がおススメです。
■ プレオープン特典
プレオープン期間中は、飲み放題 2,500円のみでポーカー体験が可能。
チップが無くなるまで気軽に本格ポーカーをお楽しみいただけます。
さらに、
初心者講習も無料で行っているので未経験者・女性グループ・お一人様など
「ポーカーは初めてで不安…」という方でも安心して参加できます。
■ 店舗概要
店舗名：横浜ポーカーBar GOLD JOKER 本厚木店
神奈川県厚木市中町2-10-23サツキプラザIII 3F
TEL.046-200-7295
プレオープン開始：2026年2月2日
営業時間：
平日 18:00～23:00
土日 14:00～23:00
定休日：なし
公式HP：https://goldjoker.jp/atsugi/
公式X：@goldjoker_atg
【本件に関するお問い合わせ】
横浜ポーカーBar GOLD JOKER 本厚木店
運営：株式会社遊びの時間
担当：神山