人気のポーカースポットGOLD JOKERが本厚木駅前にオープン！

株式会社遊びの時間

本日2026年2月2日よりプレオープンを開始し、初心者から経験者まで気軽にポーカーを楽しめる新たなアミューズメント空間を提供いたします。

本厚木店は「もっと気軽に、もっと自由にポーカーを」をコンセプトに、仲間と楽しめるカジュアルな雰囲気と、初めての方でも安心して参加できるサポート体制を整備。

お仕事帰りや週末のレジャーとして、どなたでもご参加いただけます。

ポーカーを楽しみたい方はお得なプレオープン期間のご来店がおススメです。

■ プレオープン特典

プレオープン期間中は、飲み放題 2,500円のみでポーカー体験が可能。

チップが無くなるまで気軽に本格ポーカーをお楽しみいただけます。

さらに、

初心者講習も無料で行っているので未経験者・女性グループ・お一人様など

「ポーカーは初めてで不安…」という方でも安心して参加できます。



■ 店舗概要

店舗名：横浜ポーカーBar GOLD JOKER 本厚木店

神奈川県厚木市中町2-10-23サツキプラザIII 3F

TEL.046-200-7295

プレオープン開始：2026年2月2日

営業時間：

平日 18:00～23:00

土日 14:00～23:00

定休日：なし

公式HP：https://goldjoker.jp/atsugi/

公式X：@goldjoker_atg

【本件に関するお問い合わせ】

横浜ポーカーBar GOLD JOKER 本厚木店

運営：株式会社遊びの時間

担当：神山