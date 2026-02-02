「2026ものづくり川柳大賞」入選作・佳作が決定！

株式会社日本能率協会コンサルティング

株式会社日本能率協会コンサルティング（以下、JMAC／本社：東京都港区・代表取締役社長：大谷羊平）の「2026ものづくり川柳大賞※」の入選作5句・佳作9句が決定しました。今回の応募総数は504句で、JMACの第1次審査と川柳審査員による選考会を経て、受賞作品が決定しました（下記一覧をご参照ください）。

入選作はイラスト（作：コダイラ ショウヘイ）と選評を付けてJMACホームページに公表するとともに、2026年2月20日（金）に新横浜プリンスホテルで開催される『第13回 ものづくり・現場力事例フェア』（主催：JMAC）で表彰式が行われ、大谷羊平・JMAC代表取締役社長より入選作者に賞状と副賞が贈られます。

なお、入選した句とイラストによる「2026ものづくり川柳ポスター」も公開しており、下記の公表ページからPDFデータをダウンロードできます。

2026ものづくり川柳大賞 :https://www.jmac.co.jp/news/detail/info20260202.html2026ものづくり川柳大賞の入選作・佳作発表のページ

※ものづくり川柳大賞とは

JMACの月刊誌『TPMエイジ』で1997年から募集していた「TPM川柳大賞」「工場川柳大賞」を受けて、「ものづくり・現場力事例フェア」の特別企画として募集している川柳賞です。ものづくりに従事する方々の職場や家庭での喜怒哀楽を、ユーモラスな川柳で表現する企画として長年親しまれています。

「2026ものづくり川柳大賞」入選作・作者一覧（敬称略）

【大賞】 ベテランの 異音に聞こえる 熱い指示

山口 潔（サンエイ糖化）

2026ものづくり川柳大賞【大賞】

【選評】ベテランのありがたい指示も、聞く耳を持たないヒトには単なる異音!? ましてや情熱があふれて指示を乱発すると、ノイズ発生源として改善対象になるかも……。現場の不協和音を防ぐためにも、設備もヒトも静かなのが支持される？

【優秀賞】 まだいける 粘った結果が 大停止

植山 恵成（デンソー・大安製作所）

2026ものづくり川柳大賞【優秀賞】

【選評】諦めずに粘る姿に感動！ でも粘りが生んだのは面倒？ 会社として大停止は大誤算でしょうが、より良い結果を求めてギリギリまで粘る人たちなので、コツコツと粘り強く育てれば大成してくれるはず!?

【優秀賞】 まだ動く 設備の高齢 恒例化

大井 昭人（ブリヂストンフローテック・兵庫工場）

2026ものづくり川柳大賞【優秀賞】

【選評】設備の高齢が恒例となっているのは、設備保全がうまくいっている好例ともいえますね。どんな素材も活かしきる、酸いも甘いも知っている現場なのかも。時には“故障（コショウ）”というスパイスが、ピリッとさせていたりして……。

【特別賞】 AIに 負けぬ経験 爺PT

河野 敬太（住友ファーマ・大分工場）

2026ものづくり川柳大賞【特別賞】

【選評】最新AIを凌駕する、生き字引のチカラ！ 経験というプロンプトが、解決策を瞬時に導き出す姿が目に浮かびます。昼寝という再起動や、自慢話というバグはご愛嬌。いつまでも頼れるレジェンドとして活躍してください！

【AI選考賞】 新品を 作る機械は 骨董品

原田 武和（リョービ・ダイカスト生産本部 広島工場）

2026ものづくり川柳大賞【AI選考賞】

【選評】この作品はAIが選出しました。時代の最先端であるAIが、骨董品レベルの設備の頑張りを評価するなんて、人情味がありますね。長きにわたり新しい製品を作り続けるこの設備は、やがて工場の重要文化財――いや国宝になるかも！

「2026ものづくり川柳」佳作・作者一覧(順不同・敬称略）

佳作は以下の9作品です。この中から、2月20日に開催する「ものづくり・現場力事例フェア」の参加者投票で、【フェア特別賞】が1句選ばれます。受賞者には後日、賞状とイラストをつけた記念のパネルが贈られます。

ミャクミャクと 引き継ぐ技術の バトンパス

村西 政美（国立印刷局・彦根工場）

手を焼いた 設備の引退 回想し

阿野田 靖之（東洋理工）

若き手に 託す未来の 匠技

高尾 勇太（国立印刷局・岡山工場）

※高は「はしごだか」

異常音 聴く気がないと BGM

興野 光（JX金属・茨城事業所（日立））

高市に 負けじと回る モーター音

坂本 賢一（旭化成・製造統括本部 川崎製造所）

油漏れ 見つけた瞬間 宝物

尾形 忠由（阪上製作所・船橋工場）

トラブルだ 粉より細い 指示が舞う

伊藤 賢紀（サンエイ糖化）

歳重ね 熟練、老害 紙一重

川口 信彦（デンソー・豊橋製作所）

AI（エーアイ）の ええアイデアは 愛（AI）がない

田中 斗碧（住友化学・大分工場）

