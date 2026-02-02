CRO株式会社

2026年2月2日

CRO株式会社（本社：愛知県安城市、代表取締役：茶谷 欣知）は、

車買取専門店「買取！カーマッチ愛知安城店」を立ち上げ、

本格的に車買取事業を開始しました。

CRO株式会社はこれまで、新型車の電装システムや先進安全技術の分野を中心に、

開発・設計・プロジェクトマネジメントに携わってきました。

その知見を背景に、同社が次のステップとして見据えているのが、

**「時代に合うレストアおよびオリジナル車両の開発」**です。

その実現に向けた“第一歩”として選ばれたのが、今回の車買取事業でした。

■ なぜ、まず「買取」なのか

代表の茶谷は、次のように語ります。

「良い車は、売られ方によって価値が決まります。

どのように使われ、どこが評価され、

どの部分で価値を落としてしまうのか。

それを現場で知らずに、良い車づくりはできないと考えました」

中古車市場の最前線である「買取」の現場には、車両の設計思想、耐久性、メンテナンス性、

そして“ユーザーが本当に大切にしているポイント”が集約されています。

CRO株式会社は、この現場でのデータ・感性を設計開発へフィードバックし、

双方の事業のシナジー形成へとつなげていく構想です。

■ 「売らなくても意味がある」査定を目指す

「買取！カーマッチ愛知安城店」では、

即時売却を前提としない査定を重視しています。

- なぜこの価格になるのか- いつ売ると有利なのか- どこを直せば価値が上がるのか

こうした説明を丁寧に行うことで、

“納得して手放す”という体験そのものを価値として提供することを目指しています。

この姿勢は、単なる買取店というより、

車の価値を翻訳する窓口に近い存在と言えるかもしれません。

■ 人材育成とAI活用も視野に

CRO株式会社では、今回の事業開始と並行し、

従業員のスキル向上にも力を入れています。

電動化、ソフトウェア化、先進安全技術の進化が続く中、

最新技術動向に注視し、研修を継続的に充実させていく方針です。

また、AIについても、

単なる業務効率化にとどまらず、

新しいサービスや価値提案につながる活用を模索しています。

■ 地域から、次の車文化へ

安城市を拠点にスタートした今回の取り組みは、

将来的に「開発・設計・整備・販売までを一気通貫で行う」

CRO株式会社の事業構想へと発展していきます。

「まずは一台一台の車と、正面から向き合うこと。

そこからしか、次の車文化は生まれないと思っています」

地元から始まる、小さくも確かな挑戦を、一歩一歩積み重ねていきます。

【会社概要】

会社名：CRO株式会社

所在地：愛知県安城市

代表取締役：茶谷 欣知

事業内容：

新型車開発支援（電装・先進安全システム）、

車買取事業（買取！カーマッチ愛知安城店）ほか