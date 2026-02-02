研究開発用途向け産業用インクジェットプリンター「マテリアルプリンター DMP-2850 S」販売開始

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：浜 直樹）は、インクジェット技術の研究開発に不可欠な微量滴下・描画プロセスを一台で完結できる産業用インクジェットプリンター「マテリアルプリンター DMP-2850 S」を2月2日から販売します。ソフトウェア機能を大幅に強化した本商品は、専門知識がなくても吐出条件を容易に設定できる「ドロップ分析」機能を新たに搭載するほか、複数ジョブの一括印刷による実験効率の向上、JPEG・TIFF・PNGなど対応ファイル形式の拡充を実現しました。

マテリアルプリンター DMP-2850 Sマテリアルカートリッジ

マテリアルプリンターDMPシリーズは、機能性液体を微量・高精度に吐出し、材料の評価やパターン形成を行う研究開発用インクジェットプリンターです。卓上に設置が可能な同プリンターは、吐出観察カメラや基材観察カメラ、吐出波形エディターを搭載し、吐出調整から描画まで一貫した作業が可能です。回路描画、電池の層形成、生体材料の造形、3Dプリンターの技術開発など、インクジェット技術を活用した幅広い分野での研究開発に幅広く使用できます。

本装置での実験に必要なインク量は約1.5mLと少量のため、開発初期段階において量産が難しい高価な液体の消費を抑え、効率的なテストが可能です。また、プラスチックやガラス、セラミックス、シリコン、紙、フィルムなど多様な素材への高精度な噴射・堆積・描画の実績があり、シリーズ発売以来、世界中の研究機関や大学で高く評価されています。

「マテリアルプリンター DMP-2850 S」は、従来機「マテリアルプリンター DMP-2850」よりもソフトウェア機能を大幅に強化しました。インクジェット技術の研究開発には、吐出条件を調整しながら、液滴サイズ、速度、吐出状態を分析し、最適化することが求められますが、今回発売する新商品には専門知識がなくても最適な吐出条件を設定できる「ドロップ分析機能」を搭載し、高品質なプリントを実現します。また、新たに追加されたプリントジョブ管理機能により、従来機ではできなかった複数ジョブの一括印刷が可能となり、実験効率が向上します。さらに、使用できる画像ファイルの種類が増え、従来機で対応していたBMPに加え、JPEG、TIFF、PNG形式のファイルにも対応しました。

また、シリコンMEMS技術(※1)を活用したSamba(R)ベースのマテリアルカートリッジを採用し、スパッタリング(※2)製法で作られたPZT(※3)膜によって高精度かつ安定した高品質な印刷を実現しています。UV硬化、親水性、溶剤系、酸性・アルカリ性など、多様な機能性流体の高精度な吐出が可能です。

※1：ミクロン単位で極小な立体構造や駆動構造、電気回路を形成するための微細加工技術。

※2：基板などの表面に薄膜を形成させる技術

※3：チタン酸ジルコン酸鉛