ゴルフ用弾道測定器のフライトスコープより、ゴルフ練習場向け最新モデル「Range Gen2」を世界に先駆けて新発売。

ゴルフ用の弾道測定器のリーディングカンパニー、フライトスコープジャパン株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 カシュル・キエロン・アンソニー）は、正確でリアルタイムに取得できるパフォーマンスデータにより、幅広いレベルのゴルファーのインドア練習場、屋外練習場などでのトレーニングをサポートする 「Rangeシリーズ」2026年最新モデル「Range Gen2（レンジ ジェンツー）」の発売を\379,500-（税込）で世界に先駆けて2026年2月中旬より開始、また事前購入予約を2026年2月2日よりスタートいたします。

Range Gen2の商品情報はこちら(https://flightscope.co.jp/products/flightscope-range-gen2)

「Range Gen2」の主な特長

・イーサネットケーブルを通じて電源供給されるPoE対応

イーサネットケーブル1本で電源供給とデータ送信可能なPoEに対応

設置場所の自由度が高まり、長時間の安定稼働やシンプル配線など

ゴルフレンジへの設置も容易になります。

・フュージョントラッキングテクノロジーを搭載

より精度向上した新開発ドップラーレーダーとカメラの搭載により、ツアーレベルの精度の

高いデータ計測ができ、ショット反応速度も速いフュージョントラッキングテクノロジー

を提供。サブスクリプション料金もありません

・クラブの入射角やスピン量も計測できる20種類のデータパラメータ

クラブスピード、ボールスピード、キャリー、スピン量、スピン軸はもちろん、

クラブの入射角（AoA)など、スイング17種類とパッティング３種類の

本格的なデータパラメータ

・世界の有名コースのシミュレーションゴルフが楽しめるE6コネクト８コース

実際にフィールドでラウンドしているようなリアリティなシミュレーションゴルフ

E6コネクト。世界的に有名なキアワアイランドや、トーレ―パインズ等を含む

8コースのライセンスを付与

・FSゴルフアプリで、軌道ビューやデータマージンなど上達に役立つ機能を利用可能

軌道ビューやデータマージン、ショットグルーピングをはじめとして、

ビデオオーバーレイ表示、データ ブロック スクリーン、平均と標準偏差の表画面、

スイングトレーニング、スピン軸2D表示、チャレンジゲーム (PGA, レンジ, ドラコン)

RCTボール対応・Apple Watch対応等、様々な上達を促す活用方法を提供

FSゴルフ PCソフトウェアも無料で利用可能

ショット ：キャリー、ラン、総飛距離、ボールスピード、クラブスピード、ミート率、

打ち出し角 垂直方向、打ち出し方向 左右、スピン量、スピン軸、高さ、滞空時間、

ショットタイプ、左右ブレ幅、入射角（AoA）

パッティング：ローンチ速度、総飛距離、ボールの方向

・オプションでプロパッケージ、フェースインパクトロケーションにも対応

クラブパスや、フェーストゥパスなど、クラブデータを表示できるプロパッケージソフトと

フェースのどの場所に当たったかをグラフィックで分かりやすく表示できるフェースインパクト

ロケーションソフトにも、オプションで追加可能です。より高度な分析や、クラブフィッティング

等に活用範囲が広がります。

【FlightScope(R)について】

FlightScope(R)は1989年にヘンリ・ジョンソンが防衛産業用の投射物を計測するために設立したグローバル・ハイテクカンパニーです。これまで24年間にわたって世界24カ国以上の防衛産業において重要な役割を果たしてきました。ドップラーレーダーとフェーズドアレイ追跡技術で20年以上の経験を持つFlightScope(R)はその培ったテクノロジーをスポーツ分野に応用できる可能性を模索し、現在ではゴルフをはじめ、野球、テニス。クリケットなどの球技においてスポーツ用に3Dドップラー追跡モニター技術を提供しています。

【Range/MevoシリーズとX3C】

Range/Mevoシリーズは、複数の特許技術(米国特許商標)で正確なリアルタイムのパフォーマンスデータをインドア練習場内、屋外練習場、コース、または自宅内で計測でき、ゴルフバッグ内のすべてのクラブでのトレーニングと改善をサポートします。飛距離、スピン量、頂点の高さ、飛行時間など最大32のデータパラメーター(変数）を参照、分析しながら屋内外で練習が可能です。練習中のデータや各ビデオを同時表示し自動的に記録、クリップし、保存することもできます。パーソナルデータを継続的に保存、及び比較することで、スウィングの改善点や技術向上の進捗状況を確認することができます。ビデオとデータは自動的にキャプチャおよび保存されるため、各セッションを確認し、例えばレッスンコーチと共有し技術の進捗状況を分析することにも役立ちます。コンパクト、ローコストながら高精度で計測と分析ができる「Mevo Gen2」、ゴルフ練習場向けの「Mevo Range」、トーナメント、またはトッププロ仕様の「X3C」をラインナップしています。

