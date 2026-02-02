名鉄都市開発 × リブラン　首都圏で人気の全住戸防音仕様の賃貸マンション「ミュージション」が名古屋初上陸

名鉄都市開発株式会社

名鉄都市開発株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：日比野 博、以下「当社」）は、株式会社リブラン（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：渡邊 裕介、以下「リブラン」）の協力のもと、全住戸が24時間楽器演奏やゲーム実況等が可能な防音仕様となる賃貸マンション「（仮称）名古屋市千種区春岡二丁目計画」（以下「本物件」）を2026年2月2日に着工いたしましたので、お知らせいたします。

本物件は、名古屋市営地下鉄東山線・桜通線「今池」駅徒歩9分、名古屋市営地下鉄東山線「池下」駅徒歩10分に位置する地上12階建て、総戸数45戸の防音賃貸マンションで、リブランが展開する「ミュージション」シリーズの名古屋エリア初物件となります。24時間楽器演奏※1やゲーム実況等を楽しめるよう、全住戸において遮音等級D-70※2以上の防音仕様を目標とした計画としています。

近年、楽器演奏人口の増加や配信文化が定着する中、クリエイティブな活動を支える住環境へのニーズは急速に高まっています。リブランが25年にわたり展開する防音賃貸マンション「ミュージション」シリーズは、首都圏で43棟・856戸の実績があり、同社の入居希望者のための空き待ちサービス登録者は12,000名を超え（2026年1月時点）、この高い潜在需要は名古屋においても同様に見込まれます。

本物件では、東名阪、主に中京圏において、多様な住まいづくりを手掛ける当社と、首都圏における防音賃貸マンションのパイオニアであるリブランのノウハウを融合。その高い遮音性能は、楽器演奏などを楽しむ方はもちろん、外部の騒音を気にせず静かに過ごしたい方や、集中できる環境を求める方にも最適です。「音を楽しむ自由」と「静寂という安らぎ」を両立させ、名古屋の地で多様化するライフスタイルを支える住まいを提供します。

＜計画地＞

本物件が位置する今池エリアは、地下鉄東山線・桜通線の2路線が利用でき、多様な商業施設が揃う利便性の高いエリアです。同時に、 名古屋のサブカルチャーを牽引するエリアでもあり、大小様々なライブハウスが集積する「音楽と縁の深い街」という側面も持ち合わせています。

こうした街のポテンシャルを最大限に活かすべく、遮音性能を通常以上に高めることで、都市の利便性を享受しながらも、楽器演奏やゲーム実況などに没頭できる環境を整備。同時に、外部の喧騒を遮断した空間は、都心で静かな暮らしを求める方にとっても理想的な環境となります。趣味や活動を気兼ねなく楽しむ方から、安らぎを重視される方まで、多様なニーズに応える全住戸防音賃貸マンションとして計画いたしました。

＜本物件の特徴＞

１．「全住戸防音仕様」

専有部は、構造躯体の床から独立した浮き床を設ける「浮き床工法」に加え、壁・天井も構造躯体とは別に設ける「Box in Box 工法」を採用することで、空気伝搬音、固体伝搬音をそれぞれ低減し、全住戸で遮音等級D-70以上となる高い遮音性能を目指します。

２．「グランドピアノ搬入可能なゆとりある設計」

エレベーターから各防音室まで、C7サイズのグランドピアノが搬入可能な動線を確保しました。また、演奏中も来客をお知らせするフラッシュライト付きインターフォンを採用するなど、音楽好きな方々の生活に寄り添った仕様を追求しています。

３．「ゲーム実況・配信にも対応する10Gbps超高速インターネット」

音楽活動だけでなく、動画配信やオンラインゲームのニーズにも対応すべく、最大10Gbpsの超高速インターネット回線を完備する予定です。ストレスのない通信環境で、制作活動やゲーム実況などに没頭いただけます。

＜リブランの防音賃貸マンション「ミュージション」について＞

誕生から25周年目を迎えるミュージションは「グランドピアノを自分の部屋で弾きたい」「深夜でも大きな音で好きな音楽を聴きたい」と、音楽を生きがいとする方々がいつでも気兼ねなく音楽を楽しめる住まいを目指した、高い遮音性能をもった賃貸マンションです。年間平均入居率は2024年度実績で99.3%と多くの音楽愛好家の支持を集め、入居検討者の空き待ちサービス「ウェイティング」登録者数は、2026年1月時点で12,000名を超えるなど、住まいへ防音性能を求める声が多く寄せられています。東京・神奈川・埼玉・千葉に43棟/856戸を供給し、今後も順次竣工予定です。

公式サイト：https://www.musision.jp/

＜物件概要＞

※1 楽器演奏ルールには制限があります。

※2 隣接する部屋などとの間で音がどれだけ減衰するかを示す遮音性能の指標。D-70の場合、ピアノの音量に相当する90dB（500Hz帯）の音を、雪の降る音に相当する20dBの音量まで減衰させます。