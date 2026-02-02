2/25(水)「東東京モノヅクリ未来塾」第1期活動報告＆交流会 を錦糸町の「SUMIDA INNOVATION CORE」で開催

国際ファッションセンター株式会社

「東東京モノヅクリ未来塾」は2025年8月から始動した国際ファッションセンター（株）の約2年間の伴走支援事業です。皆さまに第1期の1年目の活動報告を行い、「東東京モノヅクリ未来塾」について知っていただき、参加された方々との交流をしながら、モノヅクリの未来を考える会を2月25日(水)に開催します。皆さまのご参加お待ちしております。

「東東京モノヅクリ未来塾」とは、

東東京エリア※のモノヅクリに携わる、未来を担う若手経営者や後継者を対象に、参加企業4社各社と山田遊氏率いる本事業ディレクターチームが、会社の現状を把握し、未来を考え、ビジネスモデルの再構築や事業の強化等を検討。本事業での目標を設定し、実践まで繋げることを個別にサポートする約2年間の支援事業です。

※墨田区、台東区、荒川区、足立区、葛飾区、江東区、江戸川区

「東東京モノヅクリ未来塾」第1期として活動中の事業者は以下の４社です（社名五十音順）。

株式会社Verb Creation（台東区／代表：中川 宏明 さん）

SOLISM株式会社（台東区／代表：荒井 利枝子 さん）

株式会社扶桑（葛飾区／代表：富田 成昭 さん）

株式会社マルコカンパニー（台東区／代表：奈良 隆嗣 さん）

「東東京モノヅクリ未来塾」第1期の活動は「東東京モノヅクリ未来塾」note(https://note.com/apt_daphne5030)よりご覧ください

実施概要

「東東京モノヅクリ未来塾」のロゴマーク

日時：2026年2月25日(水)15：30～18：30

場所：墨田区産業共創施設 SUMIDA INNOVATION CORE(https://sic-sumida.net/#anchor09)

東京都墨田区錦糸4-17-1ヒューリック錦糸町コラボツリー 4階

対象：東東京のモノヅクリに携わる方

テーマ：「東東京モノヅクリ未来塾」第1期活動報告会＆交流会

当日のスケジュール：

15:30 開演 ※開場15：15

〈第１部〉「東東京モノヅクリ未来塾」課外トークライブ

ゲストスピーカー：藤原 章次 氏（藤原印刷株式会社 取締役 東京支店長）

モデレーター：山田 遊 氏（株式会社メソッド 代表取締役、「東東京モノヅクリ未来塾」ディレクター）

藤原章次さんに、家業である印刷＝受注産業におけるモノづくりで、16年間やり続けてきたこと、培ったことをお話しいただきます。やり続けることで現場は、会社は、協力会社さんとの関係はどう変わっていったのでしょうか？

藤原 章次 氏（藤原印刷株式会社 取締役 東京支店長）山田 遊 氏（株式会社メソッド 代表取締役、「東東京モノヅクリ未来塾」ディレクター）

〈第２部〉「東東京モノヅクリ未来塾」１期生とディレクターチームによる活動報告

〈懇親会〉17:30～18：30

※同会場にて参加者交流の懇親会を開催いたします。藤原 章次さん、山田 遊さん、「東東京モノヅ

クリ未来塾」ディレクターチームも参加します。気軽にお声掛けください。

18:30 閉演

参加費：無料

定員：５０名

お申し込み：事前に国際ファッションセンター産業支援部HP(https://kfc-fashion.jp/events/0225event/)よりお申し込みください

国際ファッションセンター株式会社について

国際ファッションセンター株式会社（略称 KFC）は、1991年9月に墨田区、東京都、国（独立行政法人中小企業基盤整備機構）と民間企業（繊維製造業を中核とする中小企業、及びアパレル・商社・金融機関など）を株主とする第三セクターとして設立。東京（墨田両国）を拠点にファッションやライフスタイル関連の中小企業の成長を支援することが設立の目的です。

2000年4月には墨田区両国地区に、25階建ての国際ファッションセンタービルを竣工し開業。不動産賃貸（オフィス・ホテル用途）及び施設貸出（ホール・会議室）を柱とする収益事業を背景に経営基盤を固め、ファッションやライフスタイル関連の中小企業に対し「販路開拓事業・ビジネスモデル再構築支援事業」「人材育成事業」「情報収集・連携支援」など産業支援事業を継続的に実施しています。

【会社概要】

社名：国際ファッションセンター株式会社

本社所在地：〒130-0015 東京都墨田区横網1-6-1

代表取締役：高野 祐次

設立：1991年9月20日

事業内容：中小企業の支援事業、不動産賃貸業

HP：https://www.kfc-fashion.jp/(https://kfc-fashion.jp/)

本件に関する報道関係者からのお問合せ先

国際ファッションセンター株式会社 産業支援部 担当：川勝、永田

電話：03-5610-5800（祝日除く平日の9：00～17：00）

メールアドレス：seminar@kfc-fashion.jp