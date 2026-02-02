阪神タイガース 記念副標・ヘッドマークを 数量限定で発売します！ ～JERA セントラル・リーグ2025 優勝記念・球団創設90周年記念～

阪神電気鉄道株式会社

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）は、期間限定で実際に掲出していた阪神タイガース「JERA セントラル・リーグ2025 優勝記念」副標とヘッドマーク（予備含む。）、及び「球団創設90周年記念」副標を、鉄道甲子園オンラインショップで発売します（数量限定）。

■販売数量：「JERA セントラル・リーグ2025優勝記念」

（1）副標 100枚

（2）ヘッドマーク 4枚（実際に掲出していたもの1枚＋予備3枚）

「球団創設90周年記念」

（1）副標 40枚（予備含む）

■デザイン：

■掲出期間：

「JERA セントラル・リーグ2025優勝記念」2025年9月8日（月）～2026年1月31日（土）

「球団創設90周年記念」2025年3月5日（水）～12月22日（月）

■販売方法・価格：

「JERA セントラル・リーグ2025優勝記念」

（1）副標 定価方式：50,000円/枚（税込）

※受付期間中に応募された方を対象とし、購入希望者が多数の場合は抽選となります（先着順ではありません。）。

（2）ヘッドマーク 入札方式：実際に掲出したもの 100,000円（最低入札価格）～/枚（税込）

（3）ヘッドマーク 入札方式：予備（未掲出） 80,000円（最低入札価格）～/枚（税込）

※ヘッドマークは、入札価格上位の方への販売となりますが、入札価格が重複した場合は、抽選となります。

「球団創設90周年記念」

（1）副標 定価方式：30,000円/枚（税込）

■受付期間：

2026年2月5日（木）10：00～11日（水・祝）23：59

抽選、当選通知及び発送は、2026年2月下旬以降を予定しています。

抽選結果につきましては、当選された方へのみご連絡します。

■発売ECサイト：

鉄道甲子園オンラインショップ（ https://tetsudokoshien-shop.com/ ）

ご購入時の注意点等は、受付開始後に鉄道甲子園オンラインショップ販売ページをご確認ください。

■ご注意：

実際に使用していたため、キズ・汚れなどがあります。購入後の返品や交換等は一切、お受けできませんので、予めご了承のうえ、お申込みください。

■購入に関するお問合せ先

阪神電車 運輸部 営業課 06-6457-2222（平日 9：00～17：00）

