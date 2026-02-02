ワールド・ウイスキー・アワード（WWA）2026で「シングルモルト津貫 Minami-satsuma Art Collection #04」が、ベスト・ジャパニーズ スモールバッチ シングルモルト受賞

本坊酒造株式会社

本坊酒造株式会社(本社：鹿児島市、社長：本坊和人)の「シングルモルト津貫 Minami-satsuma Art Collection #04」が、イギリス・ロンドンで開催された世界的ウイスキーコンペティション「ワールド・ウイスキー・アワード（WWA）2026」において、「部門最高賞（カテゴリー・ウイナー）、金賞」を受賞。さらには日本産スモールバッチ シングルモルトウイスキーを代表して最高位の評価となる「ベスト・ジャパニーズ スモールバッチ シングルモルト」を受賞いたしました。本坊酒造では、「ベスト・ジャパニーズ」の受賞は8回目、「スモールバッチ シングルモルト」カテゴリーでの受賞は2回目となります。

ベスト・ジャパニーズカテゴリー・ウイナー金賞

シングルモルト津貫 Minami-satsuma Art Collection #04

/アルコール分：49％、内容量：700ml 参考小売価格：12,100円（税込）

※マルス津貫蒸溜所隣接、本坊家旧邸「寶常（ほうじょう）」限定製品

・WWA審査員コメント

美しくフルーティーで、艶やかな印象、そして心地よい甘さを感じさせます。口に含むと、バナナや黄色い花、若草を想わせる風味が豊かに広がります。余韻は優しく、とても穏やかです。

本坊酒造発祥の地“津貫”

薩摩半島南西の緑あふれる山間にある津貫は、本坊酒造発祥の地。本坊酒造は、良質な水資源（蔵多山湧水）に恵まれた、この地から、蒸留酒とともに歩みながら発展していきました。創業以来百有余年に亘り一貫して変わらぬ姿勢、地域に根ざすという創業の精神を今に受け継ぎ、ここ津貫にウイスキー蒸溜所「マルス津貫蒸溜所」が開設されたのは2016年。

東に蔵多山山系、西を長屋山山系の山々に囲まれ、盆地状に形成された津貫の平野部は、夏は暑く、冬の寒さは南薩摩にあっては厳しい地域です。長野中央アルプスの麓、冷涼な気候の「マルス駒ヶ岳蒸溜所」とは対照的に、温暖な気候でありながら、寒暖差の大きい自然環境から、熟成を経て複雑に変化した“津貫“ならではの原酒が生み出されています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_tRDbnbhxfM ]

［ワールド・ウイスキー・アワード（World Whiskies Awards）2026受賞結果］

スモールバッチ シングルモルト（No Age Statement）

シングルモルト津貫 Minami-satsuma Art Collection #04 ：

ベスト・ジャパニーズ スモールバッチ シングルモルト、

部門最高賞（カテゴリー・ウイナー）、金賞

シングルモルト津貫

Minami-satsuma Art Collection #04

鹿児島県南さつま市は、白砂青松の吹上浜と変化に富んだ美しいリアス式海岸を有する、豊かな自然に育まれた歴史と景観の街です。本製品はこの南さつま市をテーマにした作品や、同市出身の作家による作品をラベルに使用したアートラベルシリーズです。

コレクション#04は、南さつま市出身の日本画家 下村貢氏の「桜島」。桜島の力強いエネルギーを感じるこの作品をイメージし、津貫蒸溜所ブレンダーが仕上げた特別な「シングルモルト津貫」を、ラベルとともにお楽しみ下さい。

アルコール分：49％、内容量：700ml、

参考小売価格：12,100円（税込）

※マルス津貫蒸溜所隣接

本坊家旧邸「寶常（ほうじょう）」限定製品

シングルモルト（No Age Statement）

シングルモルト津貫 2025エディション ： 銀賞

シングルモルト津貫 2025エディション

/アルコール分：49％、内容量：700ml、参考小売価格：9,020円（税込）

「シングルモルト津貫」は、盆地特有の寒暖差のある気候と蔵多山山系の良質な湧水に恵まれた、薩摩半島南西の緑あふれる山あいに位置するマルス津貫蒸溜所で造られています。「2025エディション」は、バーボンバレルやシェリーカスクを主体に様々な樽で熟成したモルト原酒をヴァッティングした2025年リリースのシングルモルトウイスキーです。

シングルモルト駒ヶ岳 ： 銅賞

シングルモルト駒ヶ岳

/アルコール分：45％、内容量：700ml、参考小売価格：7,920円（税込）

雄大な山々が連なる中央アルプス山系駒ヶ岳の麓に位置するマルス駒ヶ岳蒸溜所。「シングルモルト駒ヶ岳」は、花崗岩層で濾過された雪解け水、冷涼で澄んだ空気と豊かな自然環境、蒸溜所を取り巻く気候風土と造り手の技が響和し、クリーンでリッチな味わいを表現したマルス駒ヶ岳蒸溜所を代表するフラッグシップのシングルモルトウイスキーです。アップルティーやあんず、熟した柿を想わせる華やかな香味、スムースな口当たりと心地よく続く余韻をお楽しみいただける1本です。

ブレンデット・モルト（No Age Statement）

MARS The Y.A. #04 ： 銅賞

MARS The Y.A. #04

/アルコール分：50％、内容量：700ml、参考小売価格：10,450円（税込）

急峻な山々が連なり、豊かな水に恵まれた、世界自然遺産の島・屋久島。「MARS The Y.A.」は、駒ヶ岳・津貫のモルト原酒を、この島にあるマルス屋久島エージングセラーで熟成させたジャパニーズウイスキーです。「#04」はバーボンバレルで熟成されたモルト原酒を中心にヴァッティングし、屋久島の森を覆う苔を想わせるニュアンスやピート由来の香り、南国らしい黄色いフルーツの香りが重なり、コク深く長い余韻がお楽しみいただける1本です。

＜ワールド・ウイスキー・アワードについて＞

WWA（World Whiskies Awards）は、ウイスキー専門誌「ウイスキー・マガジン」の発行元である英国のパラグラフ・パブリッシング社が主催する、製造者及び所有元の明確なオフィシャルボトルのみを対象としたウイスキーのコンペティションです。エントリーされるウイスキーは、カテゴリーごとに世界各国の代表が選び抜かれ最終審査で世界最高峰のウイスキー「ワールド・ベスト」の称号を競います。

WWA公式ウェブサイト：https://www.worldwhiskiesawards.com/

WWA2026受賞 プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d121144-51-a69c3209ac7571ed4cd8bced63d81ef5.pdf

【本件に関するお問い合わせ先】

本坊酒造株式会社 広報・法務課 鹿児島市南栄3丁目27番地

（〒891-0122） TEL 099-822-7003 FAX 099-210-1215