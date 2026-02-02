～沿線のレストラン「Genji」元川シェフ監修～「GRAN 天空」運行開始時の食事メニューが決定！

南海電気鉄道株式会社

南海電気鉄道株式会社（社長：岡嶋 信行、以下「南海電鉄」）は、2026年4月24日（金）※に運行を開始する「GRAN 天空（グラン テンクウ）」の４号車で提供する「春・夏」の食事メニューを決定しました。「Genji」の元川篤（もとかわ あつし）シェフに監修いただく本メニューは、「GRAN 天空」４号車の「グランシート」「グランシートプラス」にご乗車いただくお客さまに提供するもので、運行時間に応じて、モーニング、ランチ、アフタヌーンティーの３種類をご用意しました。今後も季節に合わせて旬の沿線食材をお楽しみいただける新メニューを展開していきます。

今回決定した「春・夏」のメニューでは、泉州・南河内・和歌山の食材として、河内鴨や泉州蛸などを取り入れ、地域の魅力を表現しました。「春・夏」のメニューは、９月末頃までの提供を予定しており、以降のメニューに関しては後日お知らせします。

※運行開始日は変更になる場合があります。

モーニングメニューランチメニューアフタヌーンティーメニュー

※メニュー写真はイメージです。

ドリンクメニューイメージ

また、「グランシート」「グランシートプラス」のモーニング、ランチ、アフタヌーンティープランでは、沿線にゆかりのあるソフトドリンクやアルコール飲料をフリードリンクでご提供します。（食事なしワンドリンク付きプランもあり） ドリンクメニューの詳細については、決まり次第お知らせします。

◆「春・夏」のメニューについて

河内鴨や泉州蛸、地元野菜などの泉州・南河内・和歌山の食材をふんだんに使用した創作料理をご用意しました。また、地域ならではのじゃばらや生山椒などによって、春・夏の爽やかな風味をお楽しみいただけるよう工夫しました。モーニング、ランチでは職人がひとつひとつ仕上げた「おかもち」で提供します。

（１）提供期間：運行開始日～９月末頃

（２）各メニュー詳細

モーニング

じゃばら、有田みかん、湯浅もろみ、地元野菜を使用した６種類の小鉢を特製の「おかもち」で提供。

彩り豊かな２種類のサンドと生山椒と胡麻豆腐を使用したスープをセットにしました。

１. 対象列車

GRAN 天空１号（難波駅 9時00分発）

２. モーニングメニュー詳細

・有田生山椒香る胡麻豆腐の冷製ポタージュ ［有田生山椒］

・「りくろーおじさんのおかげ食パン」クラブケーキサンド

・レモンテリーヌのサンド

・地元野菜焼き浸し～木の子タルタルソース添え～ ［地元野菜］

・さわらの味噌漬け低温調理～湯浅もろみクリームソース～ ［湯浅醤油もろみ］

・人参ムース有田みかんジュレ～鴨のコンフィ添え～ ［有田みかん］

・国産ローストビーフ～じゃばらソース～ ［じゃばら］

・足赤海老と山芋の銀あん～わさび添え～

・沿線フルーツ

ランチ

泉州蛸、じゃばら、有田みかん、河内鴨、紅南高梅、有田生山椒、湯浅もろみ、金山寺味噌、地元野菜を使用した１２種類の小鉢を「おかもち」で提供。季節の炊き込みご飯と土瓶蒸しをセットにしました。

１. 対象列車

GRAN 天空２号（極楽橋駅 10時46分発）

GRAN 天空３号（難波駅 12時45分発）

２. ランチメニュー詳細

・冷製土瓶蒸しスタイル

・季節の炊き込みご飯

・おやっさんの白胡麻豆腐～葉わさび金山寺味噌のせ～ ［金山寺味噌］

・地元野菜焼き浸し～木の子タルタルソース添え～ ［地元野菜］

・さわらの味噌漬け低温調理～湯浅もろみクリームソース～ ［湯浅醤油もろみ］

・泉州蛸のコンフィ～ししとうのソース～ ［泉州蛸］

・人参ムース有田みかんジュレ～鴨のコンフィ添え～ ［有田みかん］

・漬けマグロの牛蒡ガリと梅のソース ［梅］

・国産ローストビーフ～じゃばらソース～ ［じゃばら］

・足赤海老と山芋の銀あん～わさび添え～

・河内鴨クラフトソーセージとドライフルーツのクリームチーズ和え ［河内鴨・じゃばら胡椒］

・熟成鶏の有田生山椒塩 ［有田生山椒］

・タンドリーチキンブリトースタイル

・紅南高梅と生山椒のプリン ［紅南高梅・有田生山椒］

アフタヌーンティー

紅南高梅、有田生山椒を使用したデザート６種、金山寺味噌、地元野菜を使用したセイボリー（軽食）３種をケーキスタンドで提供します。

１.対象列車

GRAN 天空４号（極楽橋駅 14時58分発）

２.アフタヌーンティーメニュー詳細

・紅南高梅と生山椒のプリン ［紅南高梅・有田生山椒］

・GENJI BAKEのバターサンド＆ドルチェクッキー

・旬のフルーツタルト

・モンブラン

・タルトヴァニーユ

・地元野菜焼き浸し～木の子タルタルソース添え～ ［地元野菜］

・おやっさんの白胡麻豆腐～葉わさび金山寺味噌のせ～ ［金山寺味噌］

・タンドリーチキンブリトースタイル

※仕入れ状況などにより一部メニューを変更する場合があります。

※発車時刻は予定です。（平日の発車時刻を記載しています。）