『勝利の女神：NIKKE』より、テトラライン「メイド・フォー・ユー」所属の「エード」が立体化。あみあみにて予約受付中。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「DMM Factory」より、「『勝利の女神：NIKKE』 エード 1/7スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。
■『勝利の女神：NIKKE』 エード 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：27,500円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：DMM Factory
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約260mm
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作・彩色：松田モデル
制作協力：株式会社エム・アート
スマホ＆PCで話題のガンガールRPG『勝利の女神：NIKKE』より、テトラライン「メイド・フォー・ユー」所属の「エード」が立体化。
顔の造形や眼鏡のチェーンには金属パーツを使用するなどの細かな部分は勿論、クラシカルなメイド衣装のボリューム感にもこだわりました。
気品と優雅さを兼ね備えたトップメイド「エード」を是非ご主人様のお側にお迎えください。
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)SHIFT UP CORP.
