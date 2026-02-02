『勝利の女神：NIKKE』より、テトラライン「メイド・フォー・ユー」所属の「エード」が立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「DMM Factory」より、「『勝利の女神：NIKKE』 エード 1/7スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●『勝利の女神：NIKKE』 エード 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196917&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■『勝利の女神：NIKKE』 エード 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：27,500円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：DMM Factory

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約260mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作・彩色：松田モデル

制作協力：株式会社エム・アート

スマホ＆PCで話題のガンガールRPG『勝利の女神：NIKKE』より、テトラライン「メイド・フォー・ユー」所属の「エード」が立体化。

顔の造形や眼鏡のチェーンには金属パーツを使用するなどの細かな部分は勿論、クラシカルなメイド衣装のボリューム感にもこだわりました。

気品と優雅さを兼ね備えたトップメイド「エード」を是非ご主人様のお側にお迎えください。

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●『勝利の女神：NIKKE』 エード 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196917&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)SHIFT UP CORP.

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)