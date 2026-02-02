『勝利の女神：NIKKE』より、テトラライン「メイド・フォー・ユー」所属の「エード」が立体化。あみあみにて予約受付中。

写真拡大 (全12枚)

大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「DMM Factory」より、「『勝利の女神：NIKKE』 エード 1/7スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●『勝利の女神：NIKKE』 エード 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196917&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■『勝利の女神：NIKKE』 エード 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：27,500円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：DMM Factory


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約260mm


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作・彩色：松田モデル


制作協力：株式会社エム・アート
















スマホ＆PCで話題のガンガールRPG『勝利の女神：NIKKE』より、テトラライン「メイド・フォー・ユー」所属の「エード」が立体化。



顔の造形や眼鏡のチェーンには金属パーツを使用するなどの細かな部分は勿論、クラシカルなメイド衣装のボリューム感にもこだわりました。



気品と優雅さを兼ね備えたトップメイド「エード」を是非ご主人様のお側にお迎えください。



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●『勝利の女神：NIKKE』 エード 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196917&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)SHIFT UP CORP.



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)