《ZETT》ジュニア軟式野球を極める君に 使って欲しい理由(ワケ)がある。ジュニア軟式グラブ【ネオステイタスLE シリーズ】登場！
「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）は、ジュニア軟式野球を極めるプレーヤーに向けて高い操作性と耐久力を完備したジュニア軟式グラブ【ネオステイタスLE シリーズ】を発売しました。
リリースページはこちら :
https://zett-baseball.jp/blogs/news/260202
【ネオステイタスLE シリーズ】4つの「使って欲しい理由(ワケ)」1：中学軟式でも継続使用可能な耐久力を完備！
ジュニア軟式高学年用としてしっかり感と耐久性を持たせた新開発ネオステイタスJレザーを使用！
2：全力プレーを支える高操作性！
ネオステイタスJレザーのほど良い柔軟性に加え、グラブが開閉しやすい仕上げ加工を実施。
またオーソドックスで癖のないパターンを使用しているため自然なポケット形成が可能！(グラブのみ)
3：素手感覚！
平裏と指裏に使用しているヌバックレザーが汗による手指の滑りを抑制し素手感覚をキープ！
4：NEWネオステイタス エンブレム
エンブレムは硬式ネオステイタスシリーズ同仕様の刺繍風ウエルダーニュータイプ！
【ネオステイタスLE シリーズ】がジュニア軟式野球を極める君の積極果敢なプレーをサポートします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=v8no7QOmGZE ]
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/548_1_56c63801b569131586663d17ad8df832.jpg?v=202602020251 ]
ネオステイタス 特集ページ :
https://zett-baseball.jp/pages/neostatus
ネオステイタス グラブ特集ページ :
https://zett-baseball.jp/pages/neostatus_glove
・ゼット ベースボールオフィシャルサイト
https://zett-baseball.jp/
・ゼットオンラインショップ【BASEBALL】
https://zettshop.net/brand/baseball
【公式】ZETT BASEBALL SNS
■Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@zettbaseball437
■X
https://x.com/zettbaseball_jp
https://www.instagram.com/zettbaseball_jp/
https://www.facebook.com/zettbaseball/
【消費者・読者からのお問合せ先】
ゼット株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル：0120‐276‐010
お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/
WEB：https://zett-baseball.jp/