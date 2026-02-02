バス運転士採用に向けZIP-FM番組「7 COLORS」とタイアップ！MCレディーナナによるトークセッション＆岡崎営業所職場見学の限定イベントを開催します

名古屋鉄道株式会社

名鉄バス（本社：愛知県名古屋市 社長：瀧 修一）はバス運転士の採用強化策の一環として、ZIP-FM（本社：愛知県名古屋市 社長：浦出 高史）の番組「7 COLORS」（ナビゲーター：レディーナナ）とタイアップし、2月7日から4週にわたりバスにまつわるクイズを通してバスの魅力をお伝えします。 また、3月15日に名鉄バス岡崎営業所(愛知県岡崎市明大寺町字天白前23)にレディーナナさんを招いて、現役運転士とのトークセッションや職場見学等、バスの仕事をより身近に感じていただけるイベントを開催します。 「トライク（三輪の車両）」が趣味のレディーナナさんによる軽妙なトークで、バスに詳しくない方や女性の方でも楽しんでいただける内容としています。

詳細は下記のとおりです。

1．放送局

株式会社ZIP-FM（77.8MHz）

2．番組

7 COLORS（土16:00～19:00）番組内17：32～（約10分間）

コーナータイトル：「名鉄バス RIDE THE DREAM」

3．放送期間

2月7日～2月28日（毎週土曜日） ※計4回

4．放送内容

1週目：「バス車両に関するクイズ」 2月7日（土）

2週目：「バス用語に関するクイズ」 2月14日（土）

3週目：「バス停に関するクイズ」 2月21日（土）

4週目：「現役バス乗務員がスタジオに生出演！リアルクイズ大会」 2月28日（土）

5．「トークイベントと職場見学」について

（1）日付 3月15日（日）

（2）時間 13：00～15：00

（3）場所 名鉄バス 岡崎営業所 ※名鉄バスセンターから貸切バスにて送迎あり

（4）参加人数 20名程度（事前応募 抽選制）

（5）応募方法 ZIP-FM告知サイト(https://zip-fm.co.jp/entries/5780c393-4699-48eb-a9cd-780e6da84d17)でお申し込み

（6）応募期間 2月2日（月）～2月28日（土）