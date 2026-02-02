鹿児島県内最大の市！「川辺二日市」が開催されます
南九州市
毎年2月の土曜日、日曜日に川辺町商店街メインストリートである「かわなべ開運夢通り商店街」にて開催される買い物市です。
南薩摩に春を告げる風物詩で県内「三大市」のひとつに数えられます。
江戸時代天明年間に周囲の農民たちがワラ細工や竹製品を持ち寄った市が始まりで約230年余続いています。
開催日・場所
令和8年2月14日（土曜日）、15日（日曜日）
- 14日（土曜日）：8時から18時（交通規制：7時から19時）
- 15日（日曜日）：8時から17時30分（交通規制：7時から19時）
かわなべ開運夢通り商店街（川辺商店街）
その他
その他の情報など詳しくは、下記の「南九州市ホームページ（川辺二日市）」もしくは「南九州商工会ホームページ」をご確認ください。
- 南九州市ホームページ（川辺二日市）(https://www.city.minamikyushu.lg.jp/kankosite/event/5572.html)
- 南九州市商工会ホームページ(https://minamikyushu.kashoren.or.jp/)
お問い合わせ先- 南九州市商工会川辺本所電話番号：0993-56-0247
- 南九州市 商工観光課 商工水産係電話番号：0993-83-2511
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=p9-NatlEfkk ]
南九州市プロモーション動画2025
南九州市企画課
鹿児島県南九州市は、旧頴娃町、旧川辺町、旧知覧町の3町が合併し誕生した薩摩半島南部に位置する自然に恵まれた街です。