業界初 アンリツ、自動車緊急通報システム「Hybrid eCall」評価ソリューションが欧州技術認証を取得

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、電子機器認証試験分野をリードするcetecom advanced社による評価のもと、当社のeCallテスタ MX703330Eを含むeCall評価ソリューションが、Hybrid eCall評価用ソリューションとして業界で初めて[*1]欧州標準規格EN 18052:2025の認証を取得したことをお知らせします。

本認証に準拠した評価ソリューションにより、自動車メーカーや部品メーカーは、Hybrid eCallシステムの導入をより効率的かつ確実に進めることが可能となります。

[*1]:「Hybrid eCall」に対応した緊急通報センターを模擬するPSAPシミュレータにおいて（2026年01月 アンリツ調べ）

Hybrid eCallについて

Hybrid eCallは、4G（LTE）による高速通信と、従来の2G（GSM/GPRS）/3G（W-CDMA）などの低速通信を組み合わせ、通信環境に応じて最適な通信方式を自動的に選択し、途切れない緊急通報を実現する技術です。

EUでは2026年1月1日以降に型式認定を取得する新規車種に対し4Gに対応するNG eCall対応が義務化されており、4Gと2G/3Gの切り替えが行えるHybrid eCallへの対応は自動車業界における重要な検討事項となっています。

eCallは自動車の衝突などの緊急時に車両から自動的に救助を要請するシステムです。事故検知後、車載システム（IVS）が位置情報や車両情報を緊急通報センター（PSAP）に送信し、オペレーターが迅速な救助活動を対応します。

従来のeCallは2G/3Gを利用していましたが、近年は4Gを活用したNG eCall（Next Generation eCall）の導入が進んでいます。一方、4G 網が未整備の地域では従来方式が引き続き必要とされるため、NG eCallと従来eCallを状況に応じて切り替えるHybrid eCall 技術が注目されています。

EN 18052:2025認証について

EN 18052:2025は、2G/3Gによる回線交換と4Gによるパケット交換が併存するハイブリッドネットワーク環境におけるeCallシステムのエンドツーエンド適合性試験を定めた欧州標準規格です。

本規格では、eCallサービスを構成する

- 車載システム（IVS）- 通信事業者（MNO）- 緊急通報センター（PSAP）

を対象に、相互運用性や通信動作が適切に行われることを検証します。

今回のEN 18052:2025認証取得により、本評価ソリューションが欧州の法規制に整合した評価環境を提供できることが示されました。

製品概要

アンリツのHybrid eCall対応車載システム（IVS）向け評価ソリューションは、Hybrid eCall試験に必要なPSAPシミュレーション環境を1 台で提供します。

主な構成は以下の通りです。

- シグナリングテスタ MD8475B- eCallテスタ MX703330E- NG eCallソフトウェアオプション- Hybrid eCallソフトウェアオプション

詳細は弊社までお問い合わせください。

主な特長- MD8475B 1台で評価が可能- Hybrid eCallソフトウェアにより、複数ソフトウェアを使い分ける必要がなく、スムーズにHybrid eCall試験を実施可能- SRVCC（Single Radio Voice Call Continuity）機能を使用して、LTEネットワーク上のVoLTE(Voice over LTE)通話から2G/3Gネットワークへのシームレスな切り替えを検証可能

アンリツは、自動車メーカーおよび部品メーカー各社によるHybrid eCall対応デバイスの開発を力強く支援し、安全・安心なモビリティ社会の実現に貢献してまいります。

eCall/NG eCallに関するアンリツの取り組みの詳細はこちら(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/solutions/automotive/ecall)

