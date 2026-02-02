「こどものとも 70周年記念プレゼントキャンペーン」2026年3月1日(日)からスタート！

株式会社 福音館書店

株式会社福音館書店 (代表取締役社長:佐藤潤一) は、1956年に創刊した月刊絵本「こどものとも」が、2026年4月に創刊70周年を迎えることを記念して、「こどものとも」「こどものとも年中向き」「こどものとも年少版」「こどものとも0.1.2.」の2026年4月号、5月号、6月号を対象とした「こどものとも 70周年記念プレゼントキャンペーン」を3月1日から実施します。

福音館書店の刊行する「こどものとも」は、子どもたちの好奇心や想像力を育む良質な物語を毎月届けている月刊絵本です。「一冊の本に一つのお話」という斬新なコンセプトのもと1956年に創刊されました。創刊当時より、気鋭の画家や絵本作家以外のフィールドの人々を積極的に起用し、これまでに『おおきなかぶ』『ぐりとぐら』『はじめてのおつかい』『ぐるんぱのようちえん』など数々の人気作が本誌から生まれてきました。

今回、創刊から70周年となることを記念して、「こどものとも」とその姉妹誌を対象商品としたプレゼントキャンペーンを実施します。応募コースは4コースあり、いずれも絵本にちなんだオリジナルプレゼントが抽選で合計1,000名様にあたります。

こどものとも70周年記念プレゼントキャンペーン情報

【応募条件】

キャンペーン期間中に対象商品を1点以上ご購入の上、絵本のウラの名前欄にお名前を記入して写真を撮影し、応募フォームよりご応募ください。応募期間中は、お一人様何回でもご応募いただけます。但し、同じ商品で、同じお子さん・持ち主のお名前で複数回ご応募することはできません。

※古書店やリサイクルショップでの購入は、応募対象外となります。

【対象商品】

「こどものとも」

2026年4月号『まゆとてんぐ』

2026年5月号『めんどうくさがりやの きつね』

2026年6月号『まどのむこうの はな なあに？』

「こどものとも年中向き」

2026年4月号『ともだちドライブ バロバロブーン！』

2026年5月号『めだまやきがにげました』

2026年6月号『ターニャちゃんのスカート』

「こどものとも年少版」

2026年4月号『ねぼすけくまさん』

2026年5月号『なにをつくっているのかな？』

2026年6月号『むしのアパート』

「こどものとも0.1.2.」

2026年4月号『くだもの くださいな』

2026年5月号『ついたよ ついたよ』

2026年6月号『あたまは てんてんてん』

【応募コース】

おおきなかぶコース【100名】刺繍ハンカチ

ぐりとぐらコース【100名】保冷バッグ＆レジャーシートセット

はじめてのおつかいコース【400名】エコバッグ

こどものともなかまたちかるたコース【400名】オリジナルかるた

【応募期間】

2026年3月1日～5月31日

応募期間終了後に抽選を行います。当選発表は、景品発送をもって代えさせていただきます（2026年6月発送予定）。

【応募方法】

下記応募フォームより、案内にしたがってご応募ください。(応募開始は2026年3月1日から)

https://www.fukuinkan.co.jp/kodomonotomo70/campaign/index.html

【お問い合わせ先】

こどものとも70周年キャンペーン事務局

Email：info@fukuinkan.co.jp

受付時間：10時から16時 ※土日祝日を除く

創刊号1956年4月号『ビップとちょうちょう』■月刊物語絵本「こどものとも」について

子どもたちの自由な発想をはぐくむために「なんとしてもまったく新しい月刊の絵本をつくろう」と考えた編集者・松居直によって、1956年4月に創刊された“月刊の物語絵本”。「一冊の本の中に一つの物語」というコンセプトに加え、絵に気鋭の画家を積極的に採用するなど、野心的な試みに溢れていました。当初は売り上げが伸び悩むも、産経児童出版文化賞を受賞するなどして徐々に評価を獲得し、今なお続くロングセラー月刊誌となりました。作家と画家が心を傾け、新しい絵本の世界を切り拓いてきた試みは、『おおきなかぶ』や『ぐりとぐら』といった、今も読み継がれる作品を数多く生み出し、その後の日本の絵本出版に大きな影響を与えてきました。

＜「こどものとも」から生まれた人気作＞