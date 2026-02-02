TVアニメ『葬送のフリーレン』より、アニメーター簑島綾香氏が描く優美な雰囲気をまとった「フリーレン＆ヒンメル」が立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「マッドハウス」より、『マッドハウス × デザインココ 葬送のフリーレン フリーレン＆ヒンメル Art Nouveau Style 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。「フリーレン」「ヒンメル」の単体版も、それぞれ予約受付中。

●マッドハウス × デザインココ 葬送のフリーレン フリーレン＆ヒンメル Art Nouveau Style 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196963&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

【単体版】

●マッドハウス × デザインココ 葬送のフリーレン フリーレン - Art Nouveau Style - 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196964&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●マッドハウス × デザインココ 葬送のフリーレン ヒンメル - Art Nouveau Style - 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196965&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■マッドハウス × デザインココ 葬送のフリーレン フリーレン＆ヒンメル Art Nouveau Style 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：62,700円(税込)

□発売日：2027年5月予定

□ブランド：マッドハウス

【スケール】1/7

【サイズ】

・フリーレン：全高約237mm(台座含む)

・ヒンメル：全高約252mm(台座含む)

【素材】PVC、ABS

原型制作・彩色制作：Design COCO

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

TVアニメ『葬送のフリーレン』より、フリーレンとヒンメルが1/7スケールフィギュアで登場！

本作のアニメーション制作を手がけたマッドハウス監修のもと、デザインココが原型を担当し、美麗で神秘的なイラストを立体ならではの表現で仕上げました。

簑島綾香氏が描くイラストの繊細な雰囲気を大切にしながら、フリーレンの流れるような髪の動きや、ヒンメルの衣服に刻まれたシワの一つひとつを緻密に造形。

周囲を彩る蒼月草が、穏やかでどこか儚い時間の流れを感じさせます。

2体を並べて飾ることで美しさが際立つ印象的なディスプレイに。

神秘的な雰囲気をまとった「フリーレン」と「ヒンメル」をぜひセットでお迎えください。

・単体版もご案内中

■マッドハウス × デザインココ 葬送のフリーレン フリーレン - Art Nouveau Style - 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品ページはこちら】(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196964&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■マッドハウス × デザインココ 葬送のフリーレン ヒンメル - Art Nouveau Style - 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品ページはこちら】(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196965&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

【店舗情報】

