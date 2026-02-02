高級感のあるブラックなバックルがポイントの大容量ランチボックスが登場です！

株式会社サブヒロモリ

株式会社サブヒロモリ（本社：東京都港区、代表取締役近藤彰彦、以下サブヒロモリ）は春のお弁当シーンに注目のバックル付きランチボックス「サヴォロ タイトランチ1段650」を2026年2月に新発売します。

サヴォロ タイトランチ1段650

日々の食事で、外食やコンビニご飯の会計も気になる日々。新生活を始める季節に、家計に嬉しいお弁当生活を始めてみませんか？この春に登場する「サヴォロ」シリーズは性別や年齢を問わず使えるユニセックスデザインのランチシリーズ。大人気のバックルタイプで軽量の素材を使った弁当箱でランチ生活が気軽に楽しめるランチボックスが登場しました。豊富なカラーバリエーションでご家族揃ってお使いいただけます。

１.人気の止め具付きのタイトランチボックスで新サイズが登場。容量650mlです。

男性でも女性でも“ちょうどいい“サイズ感。カラーによって異なる色のバックルがおしゃれ。

２.フタは少し中身が見える半透明。

約１ｃｍ膨らんだドーム型のフタが盛り付けをキープ。からあげなどもつぶれずに入れられます。

３.素材は軽量で取り扱いのしやすいAS樹脂、ポリプロピレンを使用しています。

フタにはパッキンが付いているので持ち運びも安心です。

４.フタを外して電子レンジOK。すべてのパーツが食洗機OK。

詰めるとき、食べるとき、洗うときのことまで考えた機能がたくさんつまっています。

色により異なるバックルがおしゃれドーム型のフタは外から中身が少し見えます

フタを外して電子レンジで温められます盛り付けイメージ

名称 ： サヴォロ タイトランチ１段650

発売開始日 ： 2026年2月6日

販売料金 ： 1,900円（税抜）2,090円（税込）

サイズ ： 幅18.6奥10.8高7cm （容量650ml）

カラー ： ホワイト／ピンク／グリーン／ブラウン／ブラック

サブヒロモリでは、公式サイト(https://www.sabu.co.jp/)、インスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/sabuhiromori/)でも新商品情報を発信中です。