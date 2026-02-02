オリコン顧客満足度調査 食材宅配 東海 総合1位 「利用しやすさ」「商品の充実さ」などで高評価
パルシステム生活協同組合連合会（本部：新宿区大久保、理事長：渋澤温之）は、オリコン株式会社が2026年2月2日（月）に発表した「2026年 オリコン顧客満足度(R)ランキング」の「食材宅配 東海」で総合第1位を獲得しました。「利用のしやすさ」「商品の充実さ」などの評価項目で1位となり、「シニア世帯」を中心に幅広い層から評価されました。
過去3カ年の回答を集計
調査結果でパルシステムは、総合ランキング第1位となったほか「利用のしやすさ」「商品の充実さ」「料金」の評価項目3項目で1位を獲得しました。世帯別部門は「シニア世帯」が1位でした。
「オリコン顧客満足度(R)ランキング」は、利用経験のある消費者を対象としたアンケート調査に基づき発表しています。東海（静岡、岐阜、愛知、三重の4県）は、過去3カ年分 の2,812人から「入会のしやすさ」「提供情報」など全9項目の評価回答を集計しました。
首都圏は「離乳食」が高スコア
2026年 オリコン顧客満足度(R)ランキング「食材宅配 首都圏」では「提供情報」の評価項目が第1位でした。世帯別部門では「子育て世帯」からの評価で「商品の充実さ」が前年に続き1位だったほか、今回初めて設定された複数条件掛け合わせ項目の「子育て世帯×離乳食」が81.6ポイントと高スコアで第1位でした。総合ランキングは第4位でした。
2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配 首都圏 子育て世帯×離乳食 第1位
さらに役立つパルシステムへ
パルシステムは、独自基準に基づくオリジナル商品を提供するだけでなく、利用しやすいスマホアプリやウェブサイトの改善など、さまざまな悩みを持つ家庭に貢献する宅配を目指しています。これからも利用するみなさんに役立つ商品やサービスの提供へいっそう努めます。
調査結果（2026年 オリコン顧客満足度(R)ランキング 食材宅配 東海）
■2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 『食材宅配 東海』ランキング 調査概要
調査主体：株式会社oricon ME
調査方法：インターネット調査
調査回答者：2,812人
調査期間：2025/09/25～2025/10/27 2024/09/19～2024/10/07 2023/10/26～2023/11/01
調査企業（サービス）数：10
定義：カタログやインターネットで注文した食材を定期的に自宅に配達する食材宅配。
ただし、以下のサービスは対象外とする
1)食材の宅配は取り扱わず、いわゆる半調理品、完成品だけを取り扱っているサービス
2)単一の種類の食材のみ(野菜のみ等)を取り扱うサービス
3)生産者が直接発送するサービス
調査対象者＝性別：指定なし/年齢：18～84歳/地域：東海（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）
条件：以下すべての条件を満たす人。
1)過去3年以内に、月1回以上の食材宅配（定期配送サービス）を2ヶ月以上継続利用したことがある人
2)食材を購入したことがある人ただし、お試しサービスのみの利用者は対象外とする
URL：https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/tokai/
■2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 『食材宅配 首都圏』ランキング 調査概要
調査主体：株式会社oricon ME
調査方法：インターネット調査
調査回答者：7,101人
調査期間：2025/09/25～2025/10/27 2024/09/19～2024/10/07 2023/10/26～2023/11/01
調査企業（サービス）数：11サービス
定義：カタログやインターネットで注文した食材を定期的に自宅に配達する食材宅配
ただし、以下のサービスは対象外とする
1)食材の宅配は取り扱わず、いわゆる半調理品、完成品だけを取り扱っているサービス
2)単一の種類の食材のみ(野菜のみ等)を取り扱うサービス
3)生産者が直接発送するサービス
調査対象者＝性別：指定なし/年齢：18～84歳/地域：首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）
条件：以下すべての条件を満たす人
1)過去3年以内に、月1回以上の食材宅配（定期配送サービス）を2ヶ月以上継続利用したことがある人
2)食材を購入したことがある人
ただし、お試しサービスのみの利用者は対象外とする
URL：https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/syutoken/
パルシステム生活協同組合連合会
所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之
13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）
会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ
HP：https://www.pal-system.co.jp/