オリコン顧客満足度調査 食材宅配 東海 総合1位　「利用しやすさ」「商品の充実さ」などで高評価

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム生活協同組合連合会（本部：新宿区大久保、理事長：渋澤温之）は、オリコン株式会社が2026年2月2日（月）に発表した「2026年 オリコン顧客満足度(R)ランキング」の「食材宅配 東海」で総合第1位を獲得しました。「利用のしやすさ」「商品の充実さ」などの評価項目で1位となり、「シニア世帯」を中心に幅広い層から評価されました。

過去3カ年の回答を集計

調査結果でパルシステムは、総合ランキング第1位となったほか「利用のしやすさ」「商品の充実さ」「料金」の評価項目3項目で1位を獲得しました。世帯別部門は「シニア世帯」が1位でした。

「オリコン顧客満足度(R)ランキング」は、利用経験のある消費者を対象としたアンケート調査に基づき発表しています。東海（静岡、岐阜、愛知、三重の4県）は、過去3カ年分 の2,812人から「入会のしやすさ」「提供情報」など全9項目の評価回答を集計しました。

首都圏は「離乳食」が高スコア

2026年 オリコン顧客満足度(R)ランキング「食材宅配 首都圏」では「提供情報」の評価項目が第1位でした。世帯別部門では「子育て世帯」からの評価で「商品の充実さ」が前年に続き1位だったほか、今回初めて設定された複数条件掛け合わせ項目の「子育て世帯×離乳食」が81.6ポイントと高スコアで第1位でした。総合ランキングは第4位でした。

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配 首都圏 子育て世帯×離乳食 第1位さらに役立つパルシステムへ

パルシステムは、独自基準に基づくオリジナル商品を提供するだけでなく、利用しやすいスマホアプリやウェブサイトの改善など、さまざまな悩みを持つ家庭に貢献する宅配を目指しています。これからも利用するみなさんに役立つ商品やサービスの提供へいっそう努めます。

調査結果（2026年 オリコン顧客満足度(R)ランキング 食材宅配 東海）

(https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/tokai/)調査結果（2026年 オリコン顧客満足度(R)ランキング 食材宅配 首都圏）(https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/syutoken/)

■2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 『食材宅配 東海』ランキング 調査概要

調査主体：株式会社oricon ME

調査方法：インターネット調査

調査回答者：2,812人

調査期間：2025/09/25～2025/10/27 2024/09/19～2024/10/07 2023/10/26～2023/11/01

調査企業（サービス）数：10

定義：カタログやインターネットで注文した食材を定期的に自宅に配達する食材宅配。

ただし、以下のサービスは対象外とする

1)食材の宅配は取り扱わず、いわゆる半調理品、完成品だけを取り扱っているサービス

2)単一の種類の食材のみ(野菜のみ等)を取り扱うサービス

3)生産者が直接発送するサービス

調査対象者＝性別：指定なし/年齢：18～84歳/地域：東海（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）

条件：以下すべての条件を満たす人。

1)過去3年以内に、月1回以上の食材宅配（定期配送サービス）を2ヶ月以上継続利用したことがある人

2)食材を購入したことがある人ただし、お試しサービスのみの利用者は対象外とする

URL：https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/tokai/

■2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 『食材宅配 首都圏』ランキング 調査概要

調査主体：株式会社oricon ME

調査方法：インターネット調査

調査回答者：7,101人

調査期間：2025/09/25～2025/10/27 2024/09/19～2024/10/07 2023/10/26～2023/11/01

調査企業（サービス）数：11サービス

定義：カタログやインターネットで注文した食材を定期的に自宅に配達する食材宅配

ただし、以下のサービスは対象外とする

1)食材の宅配は取り扱わず、いわゆる半調理品、完成品だけを取り扱っているサービス

2)単一の種類の食材のみ(野菜のみ等)を取り扱うサービス

3)生産者が直接発送するサービス

調査対象者＝性別：指定なし/年齢：18～84歳/地域：首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）

条件：以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に、月1回以上の食材宅配（定期配送サービス）を2ヶ月以上継続利用したことがある人

2)食材を購入したことがある人

ただし、お試しサービスのみの利用者は対象外とする

URL：https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/syutoken/

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/