カラバリエーションが目をひく♪冷凍保存OKのフードコンテナが登場です！
株式会社サブヒロモリ（本社：東京都港区、代表取締役近藤彰彦、以下サブヒロモリ）は毎日使いに嬉しい冷凍保存が可能なシリコーン製フードコンテナ「オーリエル シリコンフードコンテナ3PセットS／Ｌ」を年2026年2月に新発売します。
オーリエル シリコンフードコンテナ3PセットS
オーリエル シリコンフードコンテナ3PセットL
お弁当の時短テクニックとして、冷凍コンテナごはんや総菜の冷凍保存の活用が定番。空いた時間にまとめて調理して冷凍。お弁当に必要な分だけ電子レンジで解凍して詰めるだけ。また冷凍の総菜を保冷剤代わりとして冷凍状態のままお弁当に持っていき、食べる直前に温めるテクニック。
サブヒロモリのキッチンブランド「Sabu」では、冷凍保存がOKのシリコーン素材フードコンテナを開発。機能面だけでなく毎日使いに楽しくカラーラインナップでランチタイムを明るくします！
【商品の特徴】
■気軽に使いやすくおしゃれなシリコーン素材のフードコンテナ。カラーが違う３個セットです。
耐冷温度は-40度。冷凍庫での保管が可能です。
耐熱温度は210℃。オーブンでの使用も可能です。
■内側には容量の目安となる目盛りが付いています。
調味料を混ぜるときなどに便利。
■使いやすい２サイズを展開。
Sサイズは容量140ml。ちょっとしたフルーツや薬味、総菜にちょうどいいサイズ。
Mサイズは容量210ml。ごろっとしたおかずや小盛りのご飯一膳分にちょうどいいサイズ。
■フタを外して電子レンジOK、食洗機OK。
毎日使う保存容器、小さめランチボックスとしても嬉しい。
■おしゃれなカラーとつぶつぶのデザインは、積み重ねるとさらにかわいい。
サイズ違いで組み合わせたり、色違いで組み合わせたり。
いくつか揃えておしゃれに保存ができます。
それぞれ内側に目盛り付き
冷凍OK
フタを外して電子レンジOK
ロゴプリントイメージ
Sサイズは容量140ml。フルーツやサラダケースにぴったり
Mサイズは容量210ml。大きめおかずにもおすすめです。
【商品の概要】
名称 ： オーリエル シリコンフードコンテナ3Pセット Ｓ
発売開始日 ： 2026年2月6日
販売料金 ： 1,100円（税抜）1,210円（税込）
サイズ ： 幅8奥8高4.2cm （容量140ml）×3
カラー ： オレンジ／むらさき
名称 ： オーリエル シリコンフードコンテナ3Pセット M
発売開始日 ： 2026年2月6日
販売料金 ： 1,400円（税抜）1,540円（税込）
サイズ ： 幅10.2奥8高4.9cm （容量210ml）×3
カラー ： オレンジ／むらさき
サブヒロモリでは、公式サイト(https://www.sabu.co.jp/)、インスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/sabuhiromori/)でも新商品情報を発信中です。