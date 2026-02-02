レディクル運営のフロンティア「バックオフィスWorld／マーケティング・セールスWorld 2026」に出展

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営する、フロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 政裕、以下 当社）は、2026年2月4日（水）から6日（金）までの3日間、幕張メッセで開催される「バックオフィスWorld／マーケティング・セールスWorld 2026」に出展します。当社は【小間位置：S03-35】にて、自社サービスの特徴をご紹介します。

出展内容

当社ブースでは、ビジネスマッチングサービス「レディクル」を中心に、業務課題解決や新しいパートナーとの出会いを実現する体験をご用意しています。

「レディクル」は、企業ごとの強みや課題、カルチャーなど“見えにくい魅力”を言語化・可視化し、相性を重視したマッチングを行うBtoBのマッチングエージェントです。マッチングデータのAI分析結果に加え、人の視点を組み合わせることで、企業の想いや方向性など細やかな意図まで踏まえた高精度な提案を可能にしています。

ブースでは実際の事例紹介や、来場企業の課題をその場で言語化するデモ体験も実施します。Webでは伝わりにくい導入後の効果や活用シーンを、ぜひ現地でご体感ください。

開催概要

イベント名：バックオフィスWorld／マーケティング・セールスWorld 2026

会期 ：2026年2月4日（水）～2月6日（金）各日10:00～17:00

会場 ：幕張メッセ4~7ホール

ブース位置：4ホール（小間位置：S03₋35）

主催 ：エバーリッジ株式会社

公式サイト：バックオフィスWorld2026(https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo)

マーケティング・セールスWorld 2026(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo)

入場料 ：無料（事前登録制）

▼来場には事前登録が必要です

以下のURLより、来場者バッジをご取得ください

入場用バッジ登録フォーム(https://www.bizcrew.jp/expo/entry/back-office-tokyo)

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、上場企業2,800社以上の利用実績と、年間1,100億円の案件を取り扱う国内最大級のビジネスマッチングコミュニティです。

高い傾聴力と提案力を備えたコンシェルジュが、システム開発やプロモーションなど、あらゆる発注業務の課題を丁寧にヒアリング。独自のネットワークとシステムを活用し、最適な外注先（パートナー企業）を無料でご紹介します。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

Linkedin ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

