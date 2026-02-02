タイムズパーキングの駐車料金が精算機を使わずWebブラウザで支払い可能に！2026年2月よりサービス開始

パーク２４株式会社

タイムズ２４株式会社（本社：東京都品川区、社長：西川 光一、以下「タイムズ２４」）は、精算機を使わずにスマートフォンのWebブラウザ上で駐車料金を決済できる新サービスを、2026年2月2日より一部のタイムズパーキングにて開始いたします。

タイムズ２４はこれまで、駐車料金の支払いにおいて、クレジットカード、交通系IC、QRコード※1決済などお客様のニーズに合わせた多様な決済手段を導入してまいりました。また、精算機を使わずにアプリのみで支払いが完結する「タイムズクラブ※2アプリ精算」やキャッシュレス決済専用駐車場の展開を行うなど、駐車場サービスを進化させてまいりました。

新たに、駐車場内に設置された精算用QRコード※1をスマートフォンで読み取るだけで、精算機に立ち寄ることなくWebブラウザ上で駐車料金をお支払いいただける決済方法を導入します。タイムズクラブアプリのダウンロードや会員登録が不要※3なため、どなたでも気軽にご利用いただけます。

精算機の混雑緩和や精算機までの移動負担の軽減につながるほか、車内で駐車料金の支払いを完結できるため、雨天時や荷物が多い時も、快適かつスムーズな駐車場のご利用が可能となります。

本サービスの対象となる駐車場は、タイムズの駐車場検索サイト「パーキングインフォメーション」（https://times-info.net/）にてご確認いただけます。対象駐車場は順次拡大してまいります。

タイムズ２４は今後も、利便性向上に向けたサービスの拡充と改善に取り組み、快適な駐車場サービスを追求してまいります。

■利用方法※4

※1 QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

※2 タイムズクラブは入会金・年会費無料の会員制サービスです。タイムズパーキングやタイムズカー、タイムズカーレンタルの利用等でポイントがたまるほか、会員限定サービス等を提供しています。また、タイムズクラブアプリを利用すると、駐車場検索や駐車料金の精算に加え、デジタル会員証の提示により提携施設での優待を受けることができます

※3 Webブラウザ上での精算は会員登録なしで利用可能なサービスのため、タイムズポイント付与の対象外です

※4 精算用QRコードはイメージです。サービス画面は変更になる可能性がございます