『バレンタインシーズン限定』自ら彩る花々に包まれる、至福の「フラワーバレンタイン」。スイーツ×花のアレンジメントや初開催のキッズマルシェ、ナイトバブルと光の没入体験を。【ぐんまフラワーパークプラス】

ぐんまフラワーパークJV「ぐんまフラワーパークプラス フラワーバレンタイン」花とスイーツで過ごす、少し特別なバレンタイン。フローリストから直接教わるフラワーアレンジメントとテーブル装飾を体験。

ぐんまフラワーパークプラス（群馬県前橋市）では、2026年2月、リニューアルオープン後初となる

花とスイーツの特別企画「フラワーバレンタイン」と3連休を親子で満喫できる室内イベント「ミナモキッズマルシェ」を開催いたします。

世界でいちばん花を贈る日として知られる2月14日の「フラワーバレンタイン」に合わせ、当園では、

「フローリストとつくる贅沢なアレンジメントレッスン」と「スイーツ」を掛け合わせた企画を初開催。

また、夜間は週末限定の「ナイトバブル」による幻想的な演出が加わり、昼から夜まで五感で楽しむ、冬の特別な物語をお届けします。

【事前予約制】2/14・15限定「ぐんまフラワーパークプラス フラワーバレンタイン」フローリストと作るアレンジメント体験＆贅沢ティータイム

バレンタインにちなんだ、2日間限定のプレミアムな時間をご用意しました。

プロのフローリストから季節の花々の扱いを学び、自らアレンジメントとテーブル装飾を施します。その後、自分が彩った美しい花々に囲まれながら、ぐんまフラワーパークプラス特製の限定スイーツを味わう優雅なひととき。お土産にはアレンジメントと、香りを楽しむパウダーアロマをお持ち帰りいただけます。

フローリストに教わる花かごアレンジメントとテーブル装飾ご自身のアレンジメントに囲まれて贅沢なスイーツを堪能

ご予約はこちら :https://www.flower-park.jp/activity/flower-valentine/

その他のバレンタイン限定イベント

みんなで作る「花のレターフォトブース」 (2/13～16)

大切な人への想いや思い出をカードに綴って飾る、参加型のフォトスポットが登場します。来園者の皆さんの想いが重なり合うことで、期間終了時には一つの巨大な「花のレターアート」が完成。心温まる、世界に一つだけの景色が生まれます。

バレンタイン限定「ベリーソースとローズの花びらパフェ」 (2/1～3/1)

当園オリジナル、ローズのソフトクリームと、甘酸っぱいベリーが重なるパフェ。一口ごとに華やかな香りが広がる、2月だけの贅沢な味わいです。

販売場所：フラワーホールカフェ

【～3/1まで毎日開催】小さなご褒美、贈り物に。「ミニドライブーケ作り」

園内で大切に育てられた花材を使い、自分好みのブーケを仕立てます。

お部屋のインテリアやギフトに添えるカード代わりにも最適です。お子様でも簡単に挑戦でき、日常に彩りを持ち帰る体験を提供します。

【2/21～23】群馬の親子を笑顔に！「ミナモキッズマルシェ」

2月の3連休は、屋内施設「ミナモテラス」がマルシェ会場に変身します。

室内だから安心・快適

ベビー雑貨、ハンドメイド、絵本、ワークショップ、カフェメニューなど、パパ・ママに嬉しいショップが勢揃い。

飽きさせないキッズコンテンツ

キッズスペースやミニシアター、さらに自由に音を奏でられる楽器体験も。寒さを気にせず、家族で1日中ゆっくりとお楽しみいただけます。

詳しくはこちら :https://www.flower-park.jp/news-column/minamo-kids-marche/

17:00～ 没入体験型ライトアップをさらに楽しむ。光とシャボン玉が共鳴する「ナイトバブルタイム」

夜間の没入体験型イベント『HARMONY OF LIGHT』では、週末限定で「ナイトバブルタイム」をスタート。

幻想的な撮影スポット

光のデジタルアートと、夜空を舞う無数のシャボン玉が融合します。光るランタンや光るブーケを手に取れば、光とシャボン玉に包まれた幻想的な「映える」写真をご撮影いただけます。

「Gunma Flower Park＋」 施設概要

所在地 ：〒371-0246 群馬県前橋市柏倉町2471-7

交通アクセス：北関東自動車道伊勢崎ICから車で約30分（前橋・渋川方面）

関越自動車道赤城ICから車で約30分（前橋・赤城方面）

敷地面積 ：182,260.14平方メートル

指定管理者 ：ぐんまフラワーパークJV（代表団体：株式会社パーク・コーポレーション、

構成団体：株式会社山梅 ）

（2024年4月～）

ホームページ：https://www.flower-park.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/gunmaflowerpark_official/

X ：https://x.com/gunmaflowerpark

開園時間 12:00～20:30（ライトアップ点灯：17:00～）

休園日 毎週火曜日（※3/2～3/13はメンテナンスのため休園）

料金 大人:1,500円 / 子供(小中学生):500円 / 未就学児:無料 / ペット:200円

【 本件に関するお問合せ先（一般） 】

ぐんまフラワーパークJV PR広報担当

TEL：027-283-8189

※都合により内容は予告なく変更する場合があります。