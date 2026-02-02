『バレンタインシーズン限定』自ら彩る花々に包まれる、至福の「フラワーバレンタイン」。スイーツ×花のアレンジメントや初開催のキッズマルシェ、ナイトバブルと光の没入体験を。【ぐんまフラワーパークプラス】
「ぐんまフラワーパークプラス フラワーバレンタイン」花とスイーツで過ごす、少し特別なバレンタイン。フローリストから直接教わるフラワーアレンジメントとテーブル装飾を体験。
ぐんまフラワーパークプラス（群馬県前橋市）では、2026年2月、リニューアルオープン後初となる
花とスイーツの特別企画「フラワーバレンタイン」と3連休を親子で満喫できる室内イベント「ミナモキッズマルシェ」を開催いたします。
世界でいちばん花を贈る日として知られる2月14日の「フラワーバレンタイン」に合わせ、当園では、
「フローリストとつくる贅沢なアレンジメントレッスン」と「スイーツ」を掛け合わせた企画を初開催。
また、夜間は週末限定の「ナイトバブル」による幻想的な演出が加わり、昼から夜まで五感で楽しむ、冬の特別な物語をお届けします。
【事前予約制】2/14・15限定「ぐんまフラワーパークプラス フラワーバレンタイン」フローリストと作るアレンジメント体験＆贅沢ティータイム
バレンタインにちなんだ、2日間限定のプレミアムな時間をご用意しました。
プロのフローリストから季節の花々の扱いを学び、自らアレンジメントとテーブル装飾を施します。その後、自分が彩った美しい花々に囲まれながら、ぐんまフラワーパークプラス特製の限定スイーツを味わう優雅なひととき。お土産にはアレンジメントと、香りを楽しむパウダーアロマをお持ち帰りいただけます。
フローリストに教わる花かごアレンジメントとテーブル装飾
ご自身のアレンジメントに囲まれて贅沢なスイーツを堪能
ご予約はこちら :
https://www.flower-park.jp/activity/flower-valentine/
その他のバレンタイン限定イベント
みんなで作る「花のレターフォトブース」 (2/13～16)
大切な人への想いや思い出をカードに綴って飾る、参加型のフォトスポットが登場します。来園者の皆さんの想いが重なり合うことで、期間終了時には一つの巨大な「花のレターアート」が完成。心温まる、世界に一つだけの景色が生まれます。
バレンタイン限定「ベリーソースとローズの花びらパフェ」 (2/1～3/1)
当園オリジナル、ローズのソフトクリームと、甘酸っぱいベリーが重なるパフェ。一口ごとに華やかな香りが広がる、2月だけの贅沢な味わいです。
販売場所：フラワーホールカフェ
【～3/1まで毎日開催】小さなご褒美、贈り物に。「ミニドライブーケ作り」
園内で大切に育てられた花材を使い、自分好みのブーケを仕立てます。
お部屋のインテリアやギフトに添えるカード代わりにも最適です。お子様でも簡単に挑戦でき、日常に彩りを持ち帰る体験を提供します。
【2/21～23】群馬の親子を笑顔に！「ミナモキッズマルシェ」
2月の3連休は、屋内施設「ミナモテラス」がマルシェ会場に変身します。
室内だから安心・快適
ベビー雑貨、ハンドメイド、絵本、ワークショップ、カフェメニューなど、パパ・ママに嬉しいショップが勢揃い。
飽きさせないキッズコンテンツ
キッズスペースやミニシアター、さらに自由に音を奏でられる楽器体験も。寒さを気にせず、家族で1日中ゆっくりとお楽しみいただけます。
詳しくはこちら :
https://www.flower-park.jp/news-column/minamo-kids-marche/
17:00～ 没入体験型ライトアップをさらに楽しむ。光とシャボン玉が共鳴する「ナイトバブルタイム」
夜間の没入体験型イベント『HARMONY OF LIGHT』では、週末限定で「ナイトバブルタイム」をスタート。
幻想的な撮影スポット
光のデジタルアートと、夜空を舞う無数のシャボン玉が融合します。光るランタンや光るブーケを手に取れば、光とシャボン玉に包まれた幻想的な「映える」写真をご撮影いただけます。
「Gunma Flower Park＋」 施設概要
所在地 ：〒371-0246 群馬県前橋市柏倉町2471-7
交通アクセス：北関東自動車道伊勢崎ICから車で約30分（前橋・渋川方面）
関越自動車道赤城ICから車で約30分（前橋・赤城方面）
敷地面積 ：182,260.14平方メートル
指定管理者 ：ぐんまフラワーパークJV（代表団体：株式会社パーク・コーポレーション、
構成団体：株式会社山梅 ）
（2024年4月～）
ホームページ：https://www.flower-park.jp/
Instagram ：https://www.instagram.com/gunmaflowerpark_official/
X ：https://x.com/gunmaflowerpark
開園時間 12:00～20:30（ライトアップ点灯：17:00～）
休園日 毎週火曜日（※3/2～3/13はメンテナンスのため休園）
料金 大人:1,500円 / 子供(小中学生):500円 / 未就学児:無料 / ペット:200円
【 本件に関するお問合せ先（一般） 】
ぐんまフラワーパークJV PR広報担当
TEL：027-283-8189
※都合により内容は予告なく変更する場合があります。