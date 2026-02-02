大洗町と子育て支援で連携　ハッピーギフト受付開始2月2日（月）から〔茨城 栃木〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム茨城 栃木（本部：水戸市梅香、理事長：青木恭代）と大洗町（國井豊町長）は2月2日（月）から、町内で希望された乳児家庭へ提供する「ハッピーギフトプレゼント」の申請受け付けを開始します。大洗町との子育て支援推進における連携合意書に基づき、新生児を迎えた世帯へ育児に活用できる商品の詰め合わせを出生祝いとして届けます。

子育て応援を必要とする全ての人へ

パルシステム茨城 栃木と大洗町は2026年1月5日（月）、子育て支援の推進に係る連携に関する合意書を締結しました。2013年10月に締結した「見守り活動への協力に関する連携協定」による地域の安全を見守る活動に子育て世帯への支援も加え、連携を更に強化します。

合意書に基づき大洗町は2月2日（月）から、町職員による乳児家庭への訪問時に出生祝いとして育児に活用できる商品を詰め合わせた「ハッピーギフトプレゼント」の案内カードを配付します。

出生祝いは、パルシステムが宅配サービスで届けるオリジナル商品のベビーソープやおしりふき、離乳食のガイドブックなどを詰め合わせます。町内への配送時に子育て世帯に寄り添う生協として、商品の提供と申請者へ直接手渡す役割を担います。

商品と併せ、町が作成する子育て相談や支援団体のリストなど、交流や見守りにつながる情報を紹介します。行政と生協の協同により、市民が安心して子どもを育てることができ、全ての子どもが健やかに成長できる環境づくりを推進します。

昨年度から開始した子育て支援に係る連携協定は今回で20市町村となり、地域ぐるみの子育て応援を県内に広げています。

「ハッピーギフトプレゼント」商品詳細

YUMYUMベビーソープ250ml、yumyumおしりふき80枚、離乳食はじめてBOOK、ツナフレークパウチ(オイル無添加)50g×3、ＣＯ・ＯＰ子どもの麦茶100ml×3、産直小麦のホットケーキミックス200g×2、スパゲッティ500g

地域見守る「生協宅配」の役割

パルシステムは週1回、宅配のため大洗町の同じ地域を訪れます。地域に密接したインフラを生かし、育児に役立つオリジナル商品などをはじめ、利用者とともに開催する子育て関連の交流イベントや独自で運営する育児サイト「子育て123」(https://kosodate.pal-system.co.jp/)などの情報を届け、多様なつながりによる協同の力で子育て世帯を応援します。

パルシステム茨城 栃木はこれからも、子育て情報を積極的に発信する生活協同組合として、行政をはじめさまざまな人たちと協同し、誰もが安心して子どもを育てられる地域づくりを目指します。

生活協同組合パルシステム茨城 栃木

所在地：茨城県水戸市梅香2-1-39、理事長：青木恭代

出資金：70.9億円、組合員数：14.1万人、総事業高：183.4億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-ibaraki.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/