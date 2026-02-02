こだわりの冷凍技術で素材本来の香り・風味をご家庭に「冷凍薬味 大容量シリーズ」を新発売

金印株式会社



「冷凍薬味 大容量シリーズ」国産おろし本わさび

「冷凍薬味 大容量シリーズ」国産おろししょうが

冷凍薬味と開発経緯


「本格的な風味を家庭で手軽に楽しめる”薬味”」とご評価


こだわりの冷凍技術で素材本来の香り・風味を閉じ込めた冷凍タイプの香辛料です。


すりたて、刻みたての香りや風味を手軽に味わえます。


冷凍薬味シリーズは2022年10月の発売以来、宅配事業や量販店を中心に「本格的な風味を家庭で手軽に楽しめる”薬味”」とご評価をいただいております。常温保存のチューブ調味料商品とは差異化された商品として、「本格的な味にこだわる」料理好きのお客様や「食品添加物が気なる」お客様からご支持をいただいています。


こうした中、ご利用者様からは「1袋あたりの個包装の増量」や、「外袋のかさばりの低減」を求める要望も多数寄せられ、この度「大容量シリーズ」をラインナップに追加することとなりました。


商品特徴

１.独自の加工技術により、食品添加物の使用を最小限に

金印独自の「超低温すりおろし製法」により、本わさびをマイナス196℃で瞬間凍結してすりおろすことで、従来の製法と比較して辛味成分2.8倍、香り成分1.7倍を実現しました。（※本製法はおろし本わさびの加工に使用。）冷凍流通・冷凍保管だからこそ、保存料などの食品添加物を最小限に抑えることが可能となり、素材本来の贅沢な「生の香り・辛味」を食卓でお楽しみいただけます。


２.厳選された「国産原料」を限定使用。産地にこだわった安心感

主原料には、北アルプスの湧水で育った信州安曇野産の「本わさび」と、みずみずしい風味が特徴の高知県産「しょうが」をそれぞれ限定使用しています。産地を明確にし、着色料を使用しない「無着色タイプ」にこだわることで、品質志向のお客様にも、安心してお選びいただける仕様に仕上げました。




















商品概要

商品名　　：国産おろし本わさび


原材料　　：本わさび（安曇野）、ぶどう糖、


　　　　　　食物繊維／香料


参考価格　：オープン価格


規格　　　：40g（2g×20袋）×10個×8袋


JAN　　　：4967825190766


保管方法　：要冷凍（-18℃以下）　



商品名　　：国産おろししょうが


原材料　　：しょうが（高知県）、食物繊維／


　　　　　　酸化防止剤（ビタミンC）


参考価格　：オープン価格


規格　　　：90g（4.5g×20袋）×10個×8袋


JAN　　　：4967825331862


保管方法　：要冷凍（-18℃以下）



会社概要


商号　　： 金印株式会社
代表者　： 取締役社長 石川 良市
所在地　： 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ﾅﾃ゛ｨｱﾊﾟｰｸﾋ゛ｼ゛ﾈｽｾﾝﾀｰﾋ゛ﾙ23Ｆ
創業　　： 1929年（昭和4年）
設立　　： 1952年（昭和27年）
事業内容： わさびをはじめとする各種調味料の製造・販売、健康食品・化粧品の販売
資本金　： 1億円
URL　　： https://www.kinjirushi.co.jp/