こだわりの冷凍技術で素材本来の香り・風味をご家庭に「冷凍薬味 大容量シリーズ」を新発売

金印株式会社

冷凍薬味と開発経緯

「冷凍薬味 大容量シリーズ」国産おろし本わさび「冷凍薬味 大容量シリーズ」国産おろししょうが「本格的な風味を家庭で手軽に楽しめる”薬味”」とご評価

こだわりの冷凍技術で素材本来の香り・風味を閉じ込めた冷凍タイプの香辛料です。

すりたて、刻みたての香りや風味を手軽に味わえます。

冷凍薬味シリーズは2022年10月の発売以来、宅配事業や量販店を中心に「本格的な風味を家庭で手軽に楽しめる”薬味”」とご評価をいただいております。常温保存のチューブ調味料商品とは差異化された商品として、「本格的な味にこだわる」料理好きのお客様や「食品添加物が気なる」お客様からご支持をいただいています。

こうした中、ご利用者様からは「1袋あたりの個包装の増量」や、「外袋のかさばりの低減」を求める要望も多数寄せられ、この度「大容量シリーズ」をラインナップに追加することとなりました。

商品特徴

１.独自の加工技術により、食品添加物の使用を最小限に

金印独自の「超低温すりおろし製法」により、本わさびをマイナス196℃で瞬間凍結してすりおろすことで、従来の製法と比較して辛味成分2.8倍、香り成分1.7倍を実現しました。（※本製法はおろし本わさびの加工に使用。）冷凍流通・冷凍保管だからこそ、保存料などの食品添加物を最小限に抑えることが可能となり、素材本来の贅沢な「生の香り・辛味」を食卓でお楽しみいただけます。

２.厳選された「国産原料」を限定使用。産地にこだわった安心感

主原料には、北アルプスの湧水で育った信州安曇野産の「本わさび」と、みずみずしい風味が特徴の高知県産「しょうが」をそれぞれ限定使用しています。産地を明確にし、着色料を使用しない「無着色タイプ」にこだわることで、品質志向のお客様にも、安心してお選びいただける仕様に仕上げました。

商品概要

商品名 ：国産おろし本わさび

原材料 ：本わさび（安曇野）、ぶどう糖、

食物繊維／香料

参考価格 ：オープン価格

規格 ：40g（2g×20袋）×10個×8袋

JAN ：4967825190766

保管方法 ：要冷凍（-18℃以下）

商品名 ：国産おろししょうが

原材料 ：しょうが（高知県）、食物繊維／

酸化防止剤（ビタミンC）

参考価格 ：オープン価格

規格 ：90g（4.5g×20袋）×10個×8袋

JAN ：4967825331862

保管方法 ：要冷凍（-18℃以下）

会社概要

商号 ： 金印株式会社

代表者 ： 取締役社長 石川 良市

所在地 ： 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ﾅﾃ゛ｨｱﾊﾟｰｸﾋ゛ｼ゛ﾈｽｾﾝﾀｰﾋ゛ﾙ23Ｆ

創業 ： 1929年（昭和4年）

設立 ： 1952年（昭和27年）

事業内容： わさびをはじめとする各種調味料の製造・販売、健康食品・化粧品の販売

資本金 ： 1億円

URL ： https://www.kinjirushi.co.jp/