【茨城県五霞町】累計来場者数更新中！大好評の「ごかラーメンフェス2026」が道の駅ごかで開催。今年は1日7店舗へ規模を拡大し、全国から選りすぐりの極上ラーメンが茨城・五霞に集結！

茨城県五霞町

開催概要

- 開催日：令和8年2月21日、22日 各日9時から16時まで（各店スープ・麺がなくなり次第終了）- 場所：道の駅ごか イベント広場- 住所：茨城県猿島郡五霞町大字ごかみらい13-3- 主催：ごかラーメンフェス実行委員会

茨城県猿島郡五霞町に位置する「道の駅ごか」にて、過去2回にわたり記録的な動員を達成した食の祭典「ごかラーメンフェス」が、令和8年2月に第3回目の開催を迎えます。本イベントは、食を通じて町内外の方々に五霞町の魅力を再発見していただくとともに、地域経済の活性化、「延いては町の発展に寄与すること」を最大の目的として掲げております。

昨年は5店舗の出店で会場が熱狂に包まれましたが、本年は多くのお客様のご期待に応え、1日あたりの出店数を7店舗に拡大。さらなるパワーアップを遂げて実施いたします。

【究極のラインナップ】

山形、栃木、東京、そして地元茨城の精鋭まで、この2日間でしか実現できない豪華な共演が実現しました。

■ドラゴンラーメン（両日出店）

茨城の源泉素材「奥久慈しゃも」の旨味を丁寧に抽出し、地鶏のコクと香りを凝縮した極上の茨城鶏白湯を提供します。Jリーグのスタジアムグルメや全国のラーメンイベントで培われた確かな実力をご堪能ください。

■ラーメンキッチン元氣（両日出店）

かすみがうら市「西崎ファーム」が育てる最高級鴨「かすみ鴨」を贅沢に使用した鴨白湯スープ。完全無添加にこだわり、トッピングやチャーシューに至るまで国産素材を徹底した、体に染み渡る一杯です。

■NOODLESTAND 栗原商店（両日出店）

素材の力を最大限に引き出す「煮干しらーめん」の名店。厳選された無添加煮干しから雑味を抑え、旨味だけを抽出。化学調味料を一切使用しない、煮干し本来の奥深い香りが特徴です。

■中華そば 雲ノ糸（両日出店）

山形から「山形淡麗煮干し」が参戦。澄み切ったスープの中に煮干しの旨みをぎゅっと凝縮。最後の一滴まで飽きさせない、端正な一杯をお届けします。

■野方ホープ（両日出店）

創業38年、東京で愛され続ける名店。豚骨、鶏、野菜を絶妙なバランスで合わせ、仕上げに背脂の甘みを加えた、重層的でコクのあるスープが自慢です。

■麺屋龍（両日出店）

4種類の醤油を緻密にブレンドした深みのある醤油ラーメンと、自家製ブレンド味噌を使用した濃厚な味噌ラーメン。職人の技が光る「タレ」の旨さをぜひ味わってください。

■東京ブラッキー（2/21限定出店）

「食べログ ラーメンアワード」受賞歴を持つ、伝説の二郎系ラーメンが五霞に降臨。圧倒的なボリュームとパンチのある味わいで、ファンを魅了します。

■佐野らーめん ひま莉（2/22限定出店）

栃木県佐野市のご当地味。多加水を使用した手打ちの縮れ中太麺と、あっさりとした醤油ベースのスープ。老若男女、誰からも愛される安心の味わいです。

【イベントの楽しみ方とアクセス】

本イベントは「朝9時」から提供を開始いたします。冷え込みが予想される2月の朝、温かいスープで体を温める「朝ラー」体験も本イベントの醍醐味です。道の駅ごかの開店時間と同時に開催されますので、ぜひ大人気の新鮮野菜直売所や、名物のシン・いばらきメシ受賞グルメ【初代グランプリ：シン・茨城あげそば、初代ファイナルベスト10：すいーとぽてッフル】と併せて、五霞町でのグルメを楽しんでください！また、会場の裏手には、無料でスポーツやスケートボードなどを楽しめる【Street sports park GOKA】もありますので、グルメとスポーツで1日中五霞町を堪能してください。（遊具などは持参いただく必要があります）

お車でのご来場案内 会場となる「道の駅ごか」は、交通の要所に位置しており、お車でのアクセスが非常に便利です。

- 圏央道「五霞IC」より車で約1分： インターチェンジを降りてすぐの立地です。- 国道4号バイパス隣接： 埼玉県（春日部方面）や栃木県（古河・小山方面）からもスムーズにご来場いただけます。- 無料駐車場完備： 道の駅内及び裏手の大型駐車場の他、近隣の臨時駐車場をご利用いただけます。（詳しくは、五霞町HPをご参照ください） ※当日は混雑が予想されるため、お早めのご来場をお勧めいたします。