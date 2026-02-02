【HCJ2026】国際ホテル・レストラン・ショーへ出展決定！／ブース来場者限定「トコジラミ対策モニターキャンペーン」開催

シェル商事株式会社

シェル商事株式会社（東京都中央区）は2026年2月17日(火)～20日(金)に東京ビッグサイトで開催される「国際ホテル・レストラン・ショー」に出展します。

本展示会は、宿泊・飲食・給食・中食業界を網羅する日本最大級の商談展示会です。最新設備・サービスから業界トレンド、DX、人材活用、インバウンド対応など幅広いテーマを扱い、多くの業界関係者が来場します。

当社ブースの見どころ

予防設計の新時代へ――「トコジラぬ」×「ペストコンサルテーション」

当社ブースでは、宿泊施設向けトコジラミ対策サービス 「トコジラぬ」 と、その知見を発展させた新サービス 「ペストコンサルテーション」 をご紹介します。

実績に基づくトコジラミ対策サービス「トコジラぬ(https://www.shell-syoji.co.jp/tokojiranu/)」

「トコジラぬ」は、トコジラミの調査・予防・対策を一体化したサービスです。

施設運営の負担を抑えながら衛生品質を維持できる点が評価され、現場での運用性の高さや再発リスクの低減により、導入施設数・対応件数ともに着実に増加しています。

建築前からリスクを抑える「ペストコンサルテーション」

こうした「トコジラぬ」の実績を土台に特定害虫への対応にとどまらず、建物全体の有害生物リスクを俯瞰的に捉える包括的衛生管理サービス「ペストコンサルテーション」をリリースしました。

「ペストコンサルテーション」は、建築計画の初期段階から衛生リスクを設計に組み込み、建物全体の有害生物発生リスクを軽減するサービスです。

建物完成後の対策ではなく、着工前から竣工までの各工程でリスク低減措置を講じることで、害虫・害獣の侵入や繁殖を未然に防止。さらに、竣工後のアフターメンテナンスまでを含め、トータルでサポートします。

シェル商事はグループ全体で技術と知見を結集し、害虫獣衛生管理において、「事後対応」から「未然防止」へ活動の領域を広げています。

ぜひ、会場でその取り組みをご体感ください！

📣ブース来場者限定

「トコジラミ対策モニターキャンペーン」開催！

当社ブースにご来場いただいた方を対象に、オリジナルトコジラミ対策を無料で体験いただけるモニターキャンペーンを実施します。

※１.～３.いずれか1つが対象となります

※人数に制限がある場合がございます。あらかじめご了承ください

１.Check Trap ～早期発見ツール～

特典：トコジラぬCheck Trap(https://www.shell-syoji.co.jp/tokojiranu/img/02_trap_a4_250617.pdf)を無料提供（1施設：10室分まで）

２.オンライン診断 ～診断支援ツール～

特典：トコジラミ発生の疑いがある場合、当社スタッフによるオンライン診断を無料で実施（初回限定）

３.e-Learning(https://www.shell-syoji.co.jp/tokojiranu/img/01_elearning_a4_2406.pdf) ～現場・管理者教育ツール～

特典：トコジラミの基礎知識・対策が学べるイーラーニング

1カ月無料トライアル（上限：3アカウント）

関連する過去の記事📰

― 建築と衛生をつなぐ、新しい有害生物対策 ― 新事業「ペストコンサルテーション」をご提案／ビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPO2025へ出展決定！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000167410.html)

【新製品】“その場で可視化・その場で判断” トコジラミ緊急対応ツール『トコジラぬ Check Tape』新発売！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000167410.html)

会期情報

日時：2026年2月17日(火)～20日(金)

場所：東京ビッグサイト 西展示棟（当社ブース番号：W1-B31）

▶▶ご来場登録はこちらから(https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX000196)（無料）(https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX000196)

▶▶【HCJ2026】国際ホテル・レストラン・ショー：公式HP(https://hcj.jma.or.jp/)

会社概要

MISSION

人と自然が共存できる、

都市衛生の未来を創造する

VISION

すべてのいのちの存在が尊重される、

思いやりの世界へ

「地球と共生する衛生環境」を目指し、シェルグループは「啓蒙」「教育」「予防」「早期発見」「駆除」までの一貫したサービス構築に取り組んでいます。

シェル商事株式会社は、1960年の創業以来、建築物衛生法に基づく環境衛生管理に取り組んできた、

都市衛生のプロフェッショナル企業です。

「地球と共生する衛生環境」を目指し、都市生活に潜む衛生リスクに対し、「啓蒙」「教育」「予防」「早期発見」「駆除」までを一貫して支援する、5ステップのソリューション体制を構築しています。

トコジラミ対策製品『トコジラぬ』シリーズをはじめとする、再発防止や早期発見に役立つ現場実装型ツールの開発と提供を通じて、宿泊・商業・公共施設など、多様な現場の衛生管理を支えています。

【基本情報】

会社名｜ シェル商事株式会社

代表者｜ 代表取締役 岡部 美楠子

所在地｜ 〒104-0061 東京都中央区銀座2-13-2 シェル商事第一ビル

設立｜ 1960年

事業内容｜

・建築物ねずみ・昆虫等防除業

・建築物飲料水水質検査業

・建築物空気環境測定業

拠点｜ 東京／仙台／横浜／名古屋／大阪／福岡

加盟団体｜

公益社団法人 日本ペストコントロール協会

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

公式サイト｜ https://www.shell-syoji.co.jp/

公式X（旧Twitter）｜ https://x.com/shell_group

【商品企画・技術監修（グループ会社）】

会社名｜ 8thCAL株式会社

公式サイト｜ https://8thcal.design/

【お問い合わせ先】

シェル商事株式会社 経営企画室

E-mail｜ info@shell-syoji.co.jp