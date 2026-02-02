当社コンテナヤードへ「ニアゼロエミッションRTG」を導入

株式会社フジトランス コーポレーション

株式会社フジトランス コーポレーション（本社：名古屋市港区、代表取締役社長：津本 昌彦）は、自社で運営する西浜コンテナヤードにおいて、ラバータイヤ式門型クレーン（以下、RTG）を導入いたしました。現在整備中のRTG専用ヤードにて、2026年2月2日より部分稼働を開始し、同年4月より本格稼働を予定しております。

西浜コンテナヤードでは、今回のRTG導入に伴い、コンテナの5段積み蔵置が可能となります。現在進めている専用ヤードの整備が完了すれば、蔵置能力は従来の約600TEUから、本格稼働時には約2.3倍の約1,400TEUまで大幅に拡大します。インランドコンテナデポとしての機能を大幅に強化することで、多様化するお客様の物流ニーズに迅速かつ柔軟に対応してまいります。

導入したRTG（株式会社三井E&S製）は、ディーゼルエンジンとハイブリッド技術を組み合わせた「ニアゼロエミッション」モデルです。従来のディーゼル型と比較してCO2排出量を約70％削減いたします。また、将来的には水素燃料電池への換装が可能な設計となっており、水素供給インフラの整備状況に合わせ、ゼロエミッション化に向けた検討を進めていく予定です。

フジトランスグループは、SDGs方針「フジトランス サステナビリティ ビジョン 2050」に掲げる脱炭素社会の実現に向け、今後も持続可能な物流サービスの向上に邁進してまいります。

西浜コンテナヤード 概要

RTG 概要