【RORRY】50％OFFで3,090円にUSB-C端子一体型モバイルバッテリー「PalmGo」、スマイルセールで特別価格

女性に寄り添う充電ブランド RORRY（ロリー） は、USB-C端子一体型モバイルバッテリー「PalmGo（D5-10000）(https://amzn.to/44HVFbV)」を対象に、スマイルセール期間中の特別価格での販売を実施しています。

*PalmGo:パームゴー

スマイルセール特別価格

期間： 2026年1月27日（火）9:00～2月2日（月）23:59

通常価格： 5,699円

セール価格： 3,863円（30％OFF）

Amazonクーポン： 20％OFF（コード：RORRYD52）

最終価格： 3,090円（税込）

Amazonリンク：https://amzn.to/44HVFbV

楽天リンク：https://a.r10.to/h8YdQS

「PalmGo(https://amzn.to/44HVFbV)」は、手のひらに収まるコンパクトなサイズ感と、10000mAhの安心できる容量を両立した直挿しタイプのモバイルバッテリーです。ケーブルを持ち歩かず、バッグを軽くしたいという日常のニーズに寄り添う設計が特長です。

本体にUSB-C端子を内蔵し、デバイスに挿すだけで充電が開始。追加のケーブルや準備を必要とせず、日常の流れを止めることなく使えます。片手でスマートフォンと一緒に持ったまま操作できるため、通勤や買い物、外出先でも快適です。

また、5W対応のマグネット式ワイヤレス充電モジュールを本体に内蔵し、Apple Watchの充電にも対応。朝のワークアウトから長時間の外出まで、日々のヘルスケア習慣をシンプルに支えます。

レザー調のやわらかなテクスチャーと落ち着いたカラーバリエーションにより、ガジェットでありながらファッション小物のように自然になじむデザインを実現。着脱可能な編み込みケーブルやシリコンキャップなど、持ち運びやすさと耐久性にも配慮しています。