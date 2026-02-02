Manhattan Portage ・Manhattan Portage BLACK LABEL / ポケモンをデザインしたバッグを取り扱うPop-up Store Open

株式会社コード

Manhattan Portage BLACK LABELでは初となる、ポケットモンスターコレクションが先行販売。

ピカチュウを象ったレザーラベルをあしらったプレミアムコレクションとなっている。

またManhattan Portageのポケットモンスターコレクションの一部もお取り扱い決定。

ミニマルなデザインをベースに、ピカチュウを象ったレザーラベルをあしらったプレミアムコレクションが登場。

この機会にぜひ、特別なコレクションをPop-up Storeでご体感を！

※期間中、完売に該当した品番は予告なく販売の終了をいたします。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

＜開催期間＞

2026年2月11日（水）～2月23日（月）

心斎橋 PARCO : 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3 5F

2026年2月20日（金）～3月3日（火）

渋谷 PARCO : 東京都渋谷区宇田川町15-1 5F

3 月6 日（金）よりフラッグシップストア、Manhattn Portage BLACK LABEL AOYAMA で発売

3 月7 日（土）よりManhattn Portage ( 札幌、東京、二子玉川、新宿、東京ベイ、ソラマチ、北千住、立川、静岡、名古屋、梅田、難波、神戸、岡山) 及びOfficial Online Store で発売

Manhattan Portage BLACK LABEL Item Lineup

商品詳細はこちらより : https://www.manhattanportage.co.jp/news/2020.html

読者問い合わせ先

フラッグシップストア：Manhattan Portage BLACK LABEL AOYAMA

Tel: 03-6427-3115

https://www.manhattanportage.co.jp/top.html