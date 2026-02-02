人的資本経営の最大の盲点は“退職”にある。離脱データを人的資本に変換する退職DX『YAMEMASUU』が人的資本領域に参入

背景：人的資本経営は“入る側”に偏っている

株式会社COCOROコンサルティング退職DXサービス「YAMEMASUU」やめます

日本企業における人的資本経営は現在、

・採用

・定着

・育成

・パフォーマンス

・健康

・エンゲージメント

といった 「入社～定着」領域 に集中しています。

一方で、人的資本を構成する重要な局面であるはずの

「退職（離脱）」領域 は、データ化も分析もほとんど進んでいません。

指摘：退職は組織の“本音”が露出する唯一の瞬間

退職は

意図・感情・不一致・摩擦・文化・相性・価値観

といった、企業の深層を示す情報が最も露出する局面です。

しかし本人は退職理由を

・正当化

・整形

・説明

・社会的整合

・嘘

・建前

によって変換し、企業側は本音層を観測できないまま離脱が発生しています。

結果：企業は人的資本経営の“地下配線”を見失っている

人的資本は本来

入る → 滞在 → 出る

の循環で評価されるべきですが、

企業は「出る」局面のデータを持たないため

・採用と定着のミス

・配置のズレ

・マネジメント不全

・文化摩擦

・心理安全性の欠如

・組織のノイズ

・チームダイナミクス

・アルムナイ不成立

といった現象を評価できない状態が続いています。

YAMEMASUUの提案：退職は人的資本の未採掘資源である

『YAMEMASUU』は退職を 損失 ではなく

人的資本データの観測点 と再定義します。

とくに本音層は

・定着率

・再配置

・マネジメント改善

・採用要件

・組織文化

・心理安全性

・アルムナイ形成

など複数の経営領域に接続します。

本音層は第三者介在でしか取得できない

退職時の本音層は、本人が企業に対して直接開示しない構造を持つため

観測には 第三者の介在 が必要です。

『YAMEMASUU』は

・正当化不要

・説明不要

・責められない

・承認される

・匿名性

・第三者仲介

の条件下で本音層を生成し、人的資本データに変換します。

思想：退職は承認である

退職理由は多くの場合

「くだらない」「身勝手」「非合理」「説明不能」

なまま存在しています。

その本音を企業が取得できない最大要因は

“説明責任”と“正当化要求”に起因する防衛反応 にあります。

当社は退職を

「理解」ではなく

「承認」する領域

と位置づけています。

人的資本への接続：離脱は戦略情報になる

離脱データは人的資本経営において以下の価値を持ちます

・改善の特定

・文化の観測

・採用要件の修正

・マネジメントの改善

・ストレスポイントの可視化

・配置の最適化

・アルムナイ形成

・紛争予防

・ブランド形成

退職データは人的資本開示における

未採掘の戦略資源 と考えています。

今回のリリースについて

本リリースは2026年1月の第1稿に続き、

『YAMEMASUU』の人的資本領域への戦略的展開を報じる第2稿となります。

株式会社COCOROコンサルティングについて

株式会社COCOROコンサルティング は、退職DXプラットフォーム「YAMEMASUU（やめます）」を中心に、人的資本経営・組織開発・退職領域における新しいデータモデルの創出に取り組むコンサルティング企業です。

同社は、企業側の視点ではなく 辞める本人の体験を起点 とした独自の退職UX設計と、第三者介在による本音層データの抽出技術に強みを持ち、退職理由を単なる“離脱要因”ではなく 経営改善に接続する人的資本データ として扱うアプローチを展開しています。

事業領域は 退職DX、人的資本経営、組織文化、ガバナンス、アルムナイ形成、データ分析 にまたがり、企業における「入社 → 滞在 → 離脱」の循環を戦略的に扱うことを目的としています。

また、行政書士資格を有する代表のバックグラウンドを活かし、退職に付随する 労務・手続・法的文脈の整流化 にも対応できる点を特徴としています。

今後は、退職データの標準化と人的資本開示領域との接続を進め、退職を単なる損失ではなく 人的資源の観測点 として扱う社会設計を目指しています。

所在地：群馬県

代表者：山本文江

設立：2025年

事業内容：退職DX／人的資本経営コンサルティング／行政書士業務／組織文化支援／データモデル構築

