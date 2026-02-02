岡山に農業機械修理・購入を気軽に相談できる場所が誕生

写真拡大 (全5枚)

有限会社西井農機

古くなった農業機械の修理や買い替えについて「どこに相談すればよいか分からない」と悩むユーザー様のための無料相談窓口を開設いたしました。





　　　西井 準が農業機械よろず相談部門を新規開設。　
岡山で農機具の悩みなら西井農機へ

1977年創業。有限会社西井農機は岡山県倉敷市玉島乙島にて、長年にわたり多くの農業機械を中心とした販売・修理に対応してまいりました。



三菱農業機械、ホンダ、ゼノア・アサバ・STIHL・静岡製機・サタケ・makita・ORECなどを中心として他にも多くのメーカーを取り扱っています。


そしてトラクター・コンバイン・田植機・耕運機・管理機・乾燥機・籾摺り機・草刈機・チェーンソー・動力噴霧器など、農業機械の販売・修理を行っています。


そして水稲や畑作農家の困りごとを解決してきました。


現在では農家の人だけでなく、家庭菜園・造園業・土建業など様々な方が当社を利用してくださっております。



農業のやりやすい環境作りから地域に笑顔を届けます。地域密着型でサービスNO1の農機店！



今まで培ってきたノウハウをいかし、より多くの人を笑顔にしたいと考えています！その想いからこの度、新たな部門を立ち上げました。



本サービスでは、メーカーや年式を問わず、修理可能か、修理と買い替えのどちらが良いかといった相談や大まかな概算見積をさせていただきます。







岡山県内では、農業機械の購入先がなくなった・古いために修理を断られた、修理をしてくれないお店で購入した、他店で購入した機械は修理受付不可と断られたといいケースがあります。


また、新しい農業機械を購入したいけど専門店がどこにあるかわからないといった、相談先が見つからず困るケースも少なくありません。


西井農機ではそのようなお悩みを解決していきたいと思います。「古いから無理」と一括りにせず、修理や調整によって再び使えるようになるかを一緒に考えます。まずはお話を聞かせて頂いた後に適切なプランをご提案します。



お問い合わせ時に必要なこと



修理について


メーカー・型式・使用年数・どのように悪いか・以前いつ使ったか・今度いつ使いたいかを教えてください。


安全面や修理可能かを正直に判断・説明し、地域密着で事業を続けてきた西井農機の姿勢です。


受付方法は2つありますが、まずはお電話頂いたら対応がスムーズです。


1・電話で問い合わせ


2・機械の持ち込み



農機具のトラブル時には、安心して相談できるお店作り。


結果として修理を選ぶ場合も、買い替えを検討する場合も、あなたに寄り添います。



また、全てのメーカーに対応しているわけではないので、ご相談や修理の受付が出来ない場合もあります。その場合はご了承ください。



購入について


購入の場合はどのくらいの広さで使うか、どのような事をしたいか。まずは話をお聞かせください。





古い農機具でも確認させていただきます。


オイル漏れの修理

ギアケース修理


なお、修理・整備・正式な修理見積もりや商品の購入、出張対応については従来通り有料です。無理な修理や機械の押し売りは行わず、ユーザー様に寄り添った提案を行います。


(有)西井農機は、農業機械のことで困ったときに「まず相談してみよう」と気軽に立ち寄れる場所として地域農業を支えます。



(有)西井農機は電気工事・肥料・農薬まで総合的に対応できます。

農業に関わる事業を行っていく中で、事務所や倉庫のコンセントやLEDは欠かせないものです。


まずは足元を明るくしたい。でも、小さな事はどこに頼めばい。


そして、水稲・畑作・芝に使用する肥料や農薬など購入先がなくお困りのユーザー様が総合的に頼めるワンストップ店です。









【サービス概要】


●サービス名：農業機械よろず相談部門



●内容：農業機械に関する無料相談、修理可否確認、買い替え相談



●対象：岡山県内の農業機械について悩んでいる人


　　　　相談と持ち込みの場合は岡山県全域対応


　　　　出張修理は倉敷市・総社市・浅口市・浅口郡対応


　　　　


●相談費用：相談は無料


　　　　　　修理・整備・購入は有料



●運　営：有限会社 西井農機　　


　担当者：西井　準



●URL：https://241no-den.com/