AKRacing最新「麻雀荘向けチェア」、1月28日オープン赤坂「BUZZ麻雀」世界最速先行導入へ

株式会社BUZZ GROUP(本社:東京都港区、代表取締役:渡辺 憲)は、ゲーミングチェアのパイオニア・AKRacing(エーケーレーシング)が最新未発表、麻雀荘向けチェア「AKRacing MJ Grey」を、2026年1月下旬にオープンする完全個室セット雀荘「BUZZ麻雀」(東京・赤坂)に世界最速(*)で先行導入することを発表いたします。

同モデルは2026年春の一般発売に先駆けた導入となり、「長時間対局でも疲れない椅子」を求める麻雀プレイヤーにとって、他施設では体験できない最新チェアをいち早く試せる貴重な機会となります。

施設全体は、麻雀プロでありタレントとしても活躍する椿彩奈がプロデューサーとして全面監修。プロ目線とプレイヤー目線を融合させた、かつてない麻雀空間が実現します。

(*)2026年1月AKRacing確認済

椿彩奈・全面監修。プロ目線×プレイヤー目線で作られた麻雀空間

BUZZ麻雀は、麻雀プロでありタレントとしても活動する椿彩奈がプロデューサーとして全面監修。

長年麻雀に携わってきた経験から長時間でも疲れにくいこと集中できる静かな環境清潔感があり、居心地が良い空間、プライベート性の高い完全個室設計 といった、「あったら嬉しい」を形にしました。 麻雀を安心して集中できる空間体験へと昇華させています。

麻雀×AKRacing長時間着座を前提に開発された“本気の麻雀チェア”

今回導入されるチェアは、正式名称「AKRacing MJ Grey」。AKRacingは、レーシングカー用シートの受託開発・生産からスタートし、ゲーミングチェアというジャンルを確立したパイオニアブランドです。 「AKRacing MJ Grey」は、レーシングカー用シートから発展したAKRacing独自の体圧分散技術を、麻雀の長時間対局に最適化したモデルです。

特長

・4~8時間の着座を前提とした設計：半荘1回約90分×複数回を想定

・腰部・背部の3D形状サポート：前傾姿勢でも負担を分散

・静音性重視のキャスター：対局中の雑音を最小化

・高さ調整幅の拡大：身長150cm~185cmまで最適なポジション設定が可能

(C)︎AKRacingプロデューサーからのコメント

やはり麻雀は時間同じ姿勢で座り続けるもの。そのことを前提とした体圧分散構造、身体の1点に負荷が集中することを防ぎ、疲労を軽減しながら集中力の持続をサポートしてくれる。

居心地の良い空間づくり、誰の体にも優しい、少し贅沢感を味わえる、これしかない、と思いました。

麻雀を少しでも快適に、長く、体を労わりながら楽しんで欲しいです。

【世界最速(*)の体験】 未発表モデルを先行導入

(*)2026年1月AKRacing確認済

「AKRacing MJ Grey」は、BUZZ麻雀への導入時点（2026年1月下旬）では、AKRacing側から未発表・商品ページ未公開のモデルです。そのためBUZZ麻雀では、「先行導入」「他施設に先駆けた導入」として、いち早く最新の麻雀荘向けチェアを体験いただけます。

※発表内容はAKRacing様と事前確認の上、適切に実施しています。

【信頼の導入実績】 スポーツ・公共施設でも採用されるAKRacing

AKRacingチェアは、その疲労軽減効果が評価され、麻雀・eスポーツ分野にとどまらず、スポーツ施設や公共空間でも多数導入されています。

主な導入実績

- プロ野球： 明治神宮野球場／東京ドーム／楽天モバイルパーク宮城／ベルーナドーム- J1リーグ： 味の素スタジアム／JFE晴れの国スタジアム／町田GIONスタジアム- ゴルフ練習場： ロッテ葛西ゴルフ／スイング碑文谷- 公共施設： 大阪国際空港 搭乗待合室- 映画館： 新宿ピカデリー【BUZZ麻雀 1月28日オープン！】

BUZZ麻雀は、赤坂駅から徒歩3分、溜池山王駅10番出口から徒歩5分、赤坂見附駅 11番(エレベーター)出口から徒歩6分。好立地に誕生する「完全個室×アモスレックスIII × 高品質空間」 の新しいセット雀荘。全国８４店舗以上のSTUDIO BUZZが麻雀業界に参入。椿彩奈プロデュースで、防音・清潔感・デザインにこだわった完全個室。VIPルーム〈国士無双〉が象徴的なハイクラス空間 オープンキャンペーンも予定しておりますので、ぜひ皆様のご来店をお待ちしております。BUZZ麻雀】 環境で差がつく、完全個室セット雀荘BUZZ麻雀は、個室 × 防音 × 快適性に徹底的にこだわった、新しい時代のセット雀荘です。椅子、空間、音、清潔感。すべてに妥協せず、すべての麻雀好きのための環境を提供します。

BUZZ麻雀

〒107-0052

東京都港区赤坂2-17-72赤坂イーデンビル 6F

予約はこちらから :https://buzz-st.com/mahjong

