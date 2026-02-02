国産CNAPP「Cloudbase」、契約情報画面を刷新

Cloudbase株式会社

Cloudbase株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：岩佐晃也）が、2025年12月1日（月）、国産CNAPP（CSPM、SBOM、脆弱性管理）「Cloudbase」の「契約情報」画面を大幅に変更したことをご報告いたします。

リリースの背景

これまでの「契約情報」画面では、各プロジェクトの最新のスキャン結果をもとにした「概算ユニット数」を一覧でご確認いただけるのみとなっており、料金算出の基準となるユニット数については、弊社運営まで別途お問い合わせいただく必要がありました。そのため、ご利用いただいている皆さまには、これまで以上にスムーズに管理いただけるよう、今回のリリースにより、プロダクト上からユニット数も直接ご確認いただけるようになりました。これにより、契約情報をより正確かつスムーズにご確認いただけるようになります。なお、これまで通り、最新のスキャン結果も引き続きご覧いただけます。

画面変更

変更前

変更前の「契約情報」画面

変更後

「ご利用状況」タブ

今まで、概算ユニット数として表示されていた最新のスキャン結果は、「最新のスキャン結果」タブ内でご確認できます。

その他追加機能

「最新のスキャン結果」タブ

また、今回の変更に伴い、「1. ユニット数のファイルエクスポート(※1)」「2. 過去月分のユニット数閲覧(※2)」「3. ユニット数が契約数を超過した際のメール通知(※3)」の利用が可能となりました。

メール画面

※1 xlsx形式、csv形式によるエクスポートが可能です。また、過去月分のみがエクスポート可能です(例：2026年2月時点では、2026年1月以前のデータのエクスポートが可能、2026年2月分はエクスポート不可)。

※2 2025年12月分から閲覧可能です(例：2026年2月時点では、2025年12月 ~ 2026年2月分までの閲覧が可能)。

※3 毎月5日の午前10時に、前月分のユニット数が超過した場合のみ、当該組織内のオーナー権限を持つユーザーに通知メールが配信されます。

Cloudbase株式会社について

エンジニアとしてのバックグラウンドを持つ代表岩佐が2019年に創業したスタートアップ企業です。AWS・Microsoft Azure・Google Cloud・Oracle Cloudといったクラウド利用時におけるリスクを統合的に監視・管理ができるセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」を提供しています

