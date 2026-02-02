【ミシュランガイド掲載】和歌山県のホテルとして史上初！* オールインクルーシブ型リゾートホテル「FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA」

株式会社永晃

株式会社永晃（所在地：大阪市中央区／代表取締役：張 智恵）が運営する2024年3月に和歌山県白浜町に開業したオールインクルーシブ型リゾートホテル「FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA（以下、当ホテル）」は、『ミシュランガイド ホテルセレクション2025』に掲載されたことをお知らせします。

日本三古湯の一つに数えられる白浜温泉を有し、年間を通じて穏やかな気候と豊かな自然景観に恵まれた和歌山県・白浜町に位置する当ホテルは、約4,000坪の広大な敷地内に、全室24時間利用できる湯元源泉掛け流し温泉を備え、面積約400平方メートル の温泉温水プールを完備した、日常から解き放たれるような、非日常な空間を提供するラグジュアリーリゾートホテルです。

白浜の海と山に抱かれたロケーションのもと、温泉に加え、南紀白浜ならではの食材を使用した料理や、広大な敷地を活用した野外演奏・レーザーマッピングショー、プールサイドのバレルサウナなど、多彩なアクティビティをお楽しみいただけるオールインクルーシブが魅力となっています。

食と癒しを通じて、五感を整える新しいリゾートステイの提供に努めてきた当ホテルは、このたび2026年1月20日に、和歌山県にあるホテルとしては初めて*、『ミシュランガイド ホテルセレクション2025』に掲載されました。

*当社調べ（2026年2月1日現在／ミシュランガイド公式Webサイト掲載情報に基づく）

▼ミシュラン掲載URL

https://guide.michelin.com/jp/ja/hotels-stays/shirahama/five-spring-resort-the-shirahama-16313

「ミシュランガイド ホテルセレクション」について

ミシュランガイドは、レストランガイドとして広く知られている一方で、近年はホテル分野でもセレクションを拡充し、世界各地の宿泊施設を紹介しています。

ホテルセレクションに選定されているホテルは、世界中で「ただ泊まるための場所」ではなく、旅をより豊かに彩る体験を提供する特別なホテルであり、「建築とインテリアデザイン」「サービスの質と一貫性」「施設の個性や独自性」「価格に見合う価値」、そして「その土地ならではの体験を提供しているか」といった、主に5つの観点を基準にセレクションが行われています。

このようなホテルが数多く掲載される中で、当ホテルがそのセレクションに掲載されたことを大変光栄に受け止めております。

日頃よりご愛顧いただく皆さまへの感謝を胸に、今後も滞在価値の向上に努めていきます。

ミシュランガイド掲載ページで紹介された評価ポイント

ミシュランガイド公式Webサイトの掲載文では、白浜の名物である温泉を活かした滞在体験に加え、旅館の要素を感じるおもてなしと会席料理、現代的なデザインと設備が特長として紹介されています。さらに、大阪からのアクセスの良さと、自然に囲まれた落ち着いた環境でありながら周辺観光にも足を運びやすい立地面についても触れられています。

また、地球やコミュニティにポジティブな影響を与える取り組みとして、以下の点も評価されています。

・省エネルギーに配慮した設備の採用（高効率冷暖房／省エネ照明）

・次世代モビリティへの対応（EV充電器の提供）

・地域食材の活用とフードロス削減（季節メニューの提供等）

・地域雇用の促進と働く環境づくり（公正な賃金・福利厚生・昇進機会）

今後も、快適な滞在体験の提供に加え、環境・地域への取り組みを継続しながら南紀白浜の活性化に寄与できるホテル運営を目指していきます。

オールインクルーシブ型リゾートホテル「FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA」

FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA は、全室24時間湯元源泉掛け流し温泉（純泉）、温泉プールと大浴場を完備したオールインクルーシブ型リゾートホテルです。

綺麗な⽩浜の海に抱かれ、温泉、料理、アートと共に野外演奏や1,000坪スクリーンでのレーザーマッピングショーを楽しみながらラグジュアリーで⾮日常の解放感を体感できるスペースと時間を提供いたします。

▽公式HP

https://fivehotel-shirahama.com/

▽公式SNS

・YouTube：https://www.youtube.com/@FIVESPRINGRESORTTHESHIRAHAMA

・Instagram：https://www.instagram.com/fivespringresort_theshirahama/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@fivehotelshirahama

■会社概要

社名：株式会社永晃

所在地：大阪市中央区島之内1-21-23 大起興産長堀橋ビル８F

代表取締役：張 智恵