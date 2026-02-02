220点以上の包装紙や箱、缶、紙袋をたっぷり掲載！　『増補改訂版 お菓子の包み紙』2月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『増補改訂版 お菓子の包み紙』を、2026年2月に発売いたします。

『増補改訂版 お菓子の包み紙』書影重版を重ねた名作が、16ページ増補＆新装カバーで再登場

著者が各地を旅し、土地土地のお菓子屋を訪ね、実際に味わい、思い出とともに大切に仕舞ってきた包み紙の中から、全国200店舗以上のコレクションを収録。

収録されているデザインは、洋菓子、和菓子、店別、作家別などのジャンルごとに構成。

美しく、愛らしい、そんな包み紙たちから、日本各地のお菓子文化や時代を感じることができます。

新たに装いを変えたカバーには、作家生活20周年を迎える著者の地元・静岡県富士宮市にある老舗「江戸屋」の包み紙のもの。鈴木信太郎氏による印象的なイラストが、本書の世界観をやさしく彩ります。

甲斐みのり（カイミノリ）

文筆家。1976年静岡生まれ。大阪芸術大学卒業後、数年を京都で過ごし、現在は東京にて活動。旅、散歩、お菓子、手みやげ、クラシックホテルや建築など、女性が好み憧れるモノやコトを主な題材に、書籍や雑誌に執筆。街歩きや手みやげなどをテーマにしたカルチャースクールの講師も務める。近著に『全国かわいいおみやげ』(サンマーク出版)、『一泊二日 観光ホテル旅案内』(京阪神エルマガジン社)、『新装版 はじめましての郷土玩具』(グラフィック社)など。2025年に作家生活20周年を迎えた。

書名：増補改訂版 お菓子の包み紙

著者：甲斐みのり

発売日：2026年2月

仕様：A5 並製 総160頁

定価：1,870円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4122-1

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766141229/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18508202/

