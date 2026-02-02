Youtube番組「THE BOSS～経営者のルール～」の出演者募集を開始

株式会社ナレッジホールディングス

株式会社ナレッジホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：道川内知、以下「当社」）は、このたび、運営するYouTube番組「THE BOSS～経営者のルール～」で、新たに番組へご出演いただける経営者の募集を開始いたしました。

当番組は、さまざまな業界で活躍する経営者をゲストに迎え、日々の経営判断や意思決定の裏側、仕事において大切にしている「ルール」や価値観を深掘りするインタビュー番組です。



成功事例だけでなく、これまでの失敗や迷い、ターニングポイントにも焦点を当て、リアルな経営者の姿を発信しています。

【「THE BOSS～経営者のルール～」とは】

当番組は、経営者一人ひとりが持つ「判断の軸」や「仕事の向き合い方」に迫るYouTube番組です。

表面的なノウハウや理論ではなく、実体験に基づく考え方や行動の背景を丁寧に掘り下げることで、これから経営に携わる人やビジネスに関心のある視聴者にとって、実践的な学びとなるコンテンツを目指しています。

インタビューは対話形式で進行し、サービスと社長ご自身のお人柄に密着する構成となっております。

■出演者募集の背景

当社は番組開始以降、多様な業界・立場の経営者の声を届けてきましたが、より幅広い視点や経験を番組に取り入れたいと考え、このたび出演者の募集を行うこととなりました。

会社の規模や業種、知名度に関わらず、

・どのような考えで経営をしているのか

・どんな判断を大切にしてきたのか

・これまでどんな壁を乗り越えてきたのか

といった「経営者としてのリアル」を語っていただける方を広く募集しています。

■番組に出演するメリット

当番組への出演は、経営者としての考え方や価値観を発信しながら、認知・信頼の向上と実務に活用できるコンテンツづくりを同時に実現できる機会となります。

具体的なメリットとして、以下の６つが挙げられます。

・満足度向上

実際に経営者の方へ取材を行い、第三者視点で事例として発信します。顧客や関係者に対するPRにつながり、企業やサービスへの満足度向上が期待できます。

・認知度向上

YouTubeチャンネルを通じて配信されるため、企業やサービスだけでなく、経営者自身の考え方や価値観にフォーカスした認知拡大が可能です。

・社内インパクト

経営者の想いや判断軸を可視化することで、社員のエンゲージメント向上や、採用活動におけるプロモーション素材としても活用いただけます。

・信頼度向上

自社PRではなく、第三者が制作したコンテンツとして発信されるため、情報の客観性が担保され、企業・経営者に対する信頼性の向上が見込まれます。

・二次利用が可能

納品される完全版動画は、営業資料や採用活動、社内共有コンテンツなど、用途に応じて自由に二次利用が可能です。

・費用面のメリット

一般的に高額になりがちなビジネス向け動画制作と比較して、コストを抑えながら質の高い動画コンテンツを制作できます。

※一般的なビジネスコンテンツ動画制作との比較

■番組出演について

出演にあたって、細かな募集要項や条件は設けておりません。

番組趣旨にご興味をお持ちいただけた経営者の方であれば、どなたでもご相談いただけます。

撮影内容や進行については、事前に丁寧にすり合わせを行い、安心してご出演いただける形で進めてまいります。

【応募・お問い合わせ方法】

番組出演をご希望の方、または詳細を知りたい方は、下記の番組概要またはYouTubeチャンネルをご確認のうえ、お気軽にお問い合わせください。

番組内容や出演の流れについて、担当者よりご案内いたします。

▼番組概要資料

https://knowledge-hd.com/the-boss

▼YouTubeチャンネル

https://youtube.com/channel/UCjLIlaDpjR4IHgeIkcxd1DQ(https://youtube.com/channel/UCjLIlaDpjR4IHgeIkcxd1DQ?si=RPHDrbVNOyoxm8tf)

▼お問合せ先

https://knowledge-hd.co.jp/contact/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ナレッジホールディングス

広報担当：栗野愛彩（くりのあや）

電話：080-6929-1290

メールアドレス：kurino@knowledge-hd.co.jp ,info@knowledge-hd.co.jp

【会社概要】

株式会社ナレッジホールディングス

法人番号 ：3010701047591

所在地 ：東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 3F

LLMO対策本部：愛知県名古屋市中区栄3丁目12-6-815

電話番号 ： 052-734-7573

受付時間 ：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

設立 ：２０２５年

代表者 ：道川内 知（みちかわうち ともし）

従業員数 ：８０名（契約社員・在宅ワーカー含む）

事業内容 ：AIシステムサービス・SNS、WEBマーケ・補助金助成金活用支援

※２０２４年１２月時点：グループ事業福祉施設４０店舗以上、美容サロン・飲食店も展開

ホームページ ：https://knowledge-hd.co.jp