インバウンドによる和スタイルの需要に応えて２シリーズを新たにリリース！ユニフォームメーカー「住商モンブラン」

住商モンブラン株式会社和モダン「紡ぐ衣」と「KIMONO茶衣着」の２シリーズ

ユニフォームメーカー住商モンブラン株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：兼八 晃）は四季折々の美しさとおもてなしの心を映し出す、新しい和シリーズユニフォームとして「紡ぐ衣(つむぐころも)」と「KIMONO茶衣着」を2026年１月にリリースいたしました。

「紡ぐ衣(つむぐころも)」と「KIMONO茶衣着」は、昨今のインバウンド需要から、和スタイルのユニフォームのご要望の高まりを受けて誕生しました。

「紡ぐ衣」はジャパニーズモダンスタイルの飲食店の雰囲気に寄り添う落ち着いたシックな色合い。

「KIMONO茶衣着」は四季の移ろいを意識した色味で、海外からのお客様にも喜ばれる桜吹雪や吉祥七宝、椿唐草などの文様を取り入れています。

「紡ぐ衣（つむぐころも）」

「紡ぐ衣（つむぐころも）」所作まで絵になる和のたたずまい

自由な感性で着こなせる新しい和のスタイルに、

のびのびと働けるようワークウェアとしての機能性を持たせています。

伝統と現代が融合したジャパニーズモダンスタイルに、ほどよいストレッチ素材で動きやすさもプラス。

上品なニュアンスカラーで、空間演出にこだわるお店にもなじみやすく、トータルコーディネートからアイテム使いまで幅広く対応できるラインナップです。

色はライトグレー、チャコール、ネイビーの３色展開。

「KIMONO茶衣着（きものちゃいぎ）」

「KIMONO茶衣着（きものちゃいぎ）」和服を仕事着としてアレンジ

着替えやすい上下セパレート設計で、美しさと実用性を両立。和服を着用するスキルがなくても、このKIMONO茶衣着ならば着用が可能です。

スカートとパンツの両方をご用意し、美しさと快適さが一体となった、“動ける”着物スタイルを実現します。

上下を柄で合わせて純和風だったり、パンツを無地にしてカジュアルにコーディネートすることで

和食レストラン、お土産屋さんなど様々な業種やシーンにあわせてお選びいただけます。

「KIMONO茶衣着（きものちゃいぎ）」カラーバリエーション

四季の移ろいを意識した色味と海外からのお客様にも喜ばれる桜や吉祥七宝、椿唐草などの和文様を取り入れています。

吉祥七宝グレー、桜吹雪ピンク、椿唐草ブルー、薄紅、若葉、濃藍の６色展開。

商品ラインナップ

「紡ぐ衣」アイテムラインナップ

「紡ぐ衣(つむぐころも)」

和風コート（７分袖）ST003

イージーパンツ SB003

サロンエプロン SP004

エプロン SA008

和帽子 SH007

バンダナ SH006

「KIMONO茶衣着」アイテムラインナップ

「KIMONO茶衣着(きものちゃいぎ)」

茶衣着上衣（７分袖） ST004

茶衣着スカート SB004、SB006

茶衣着パンツ SB005、SB007

腰下エプロン SP005

販売について

2026年1月より全国のユニフォーム販売代理店にて順次取り扱い開始

取り扱いオンラインストア一覧はこちら：https://www.scmb.co.jp/onlinestore/

本件に関するお問い合わせ先

住商モンブラン株式会社 企画・マーケティング部 広報宣伝チーム 高垣・比佐

メールアドレス montblanc_pr@scmb.jp

会社概要

住商モンブラン株式会社

1950年創業の総合白衣メーカー。医療・介護、飲食・サービス、食品工場向けの白衣や作業服など、働く人のためのユニフォームを企画、生産、販売している会社です。

会社名：住商モンブラン株式会社

代表取締役社長：兼八 晃(かねはち あきら)

本社所在地：〒541-0041 大阪市中央区北浜4丁目7番28号

コーポレートサイトURL：https://www.scmb.co.jp/

デジタルカタログ：https://www.scmb.co.jp/catalog/

取り扱いオンラインストア一覧：https://www.scmb.co.jp/onlinestore/

オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/sumisho_montblanc/

