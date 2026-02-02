ビジネスセミナーのサブスク「SSK Premium会員」入会金半額キャンペーンを実施!!

株式会社 新社会システム総合研究所

SSKのサブスク「Premium会員」は、ビジネスの最先端の情報を発信するセミナーを会場でもオンライン(ライブ・アーカイブ配信)でも受け放題でご利用になれるお得な会員サービスです。既に大手企業(機関、団体含む)100社以上、社員のスキルアップ、情報収集、事業戦略としてお役立ていただいております。---SSKセミナーの特徴---☑ ビジネスの最先端の情報☑ 業界のトップクラスの有識者による講演☑ 年間500回開催☑ 選べる受講方法(会場受講・オンライン受講)☑ 様々なジャンルのセミナー



《キャンペーン概要》

2026年2月2日～3月31日までのキャンペーン期間中に、

SSKPremium会員(コーポレート会員)に新規ご入会いただいた場合、

入会金を半額とするキャンペーンを実施します。

更に今なら、年払いのご入会で入会金無料に!!

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来26年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、

テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、

セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーDVD販売・セミナーオンデマンド販売等

お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。



【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: http://www.ssk21.co.jp