Virtual Photography Showcase 2026 開催決定。日本と海外のバーチャルフォトグラファー13名の作品を金沢21世紀美術館 市民Bギャラリーで展示 協賛受付も開始

写真拡大 (全2枚)

Phonnect


PhonnectおよびVirtual Photography Showcaseは、主催者AmaNekoのもと、バーチャル空間上で撮影された作品を展示する国際的なバーチャルフォト展示会「Virtual Photography Showcase 2026（以下、VPS2026）」を、2026年6月30日（火）から7月5日（日）までの6日間、金沢21世紀美術館 市民Bギャラリーにて開催します。



～本展示会の特徴～

・VRChatを中心に活動する日本と海外の13名のバーチャルフォトグラファーを招待。
・2025年開催時には来場者数2,200名超、来場者満足度9.2／10点を記録。
・新企画「Virtual Photography Advance Program（VPAP）」の作品を展示。


・その他、様々な展示をご用意する予定です。



入場は無料で、どなたでも鑑賞可能です。


～開催背景～


VTuber、ゲーム、メタバースなどの著しい発展により、バーチャル空間は国境を越えた新たな表現の場として拡張しています。



その中で生まれる「バーチャルフォト」は、被写体・光・構図・時間を自由に設計できるため、作家のテーマや意図が色濃く反映されたアート作品が生まれるポテンシャルを強く秘めています。



Virtual Photography Showcase 2026は、VRChatを中心にした世界各地で生まれるバーチャルフォト作品を一堂に集め、金沢21世紀美術館という公共性の高い場所で展示を行います。



バーチャル文化に触れる機会の少ない人々にも、国際的な視点からその魅力を体験してもらい、バーチャルフォトを通じたバーチャル文化の発信を目指しています。



～招待作家リスト(順不同)～



左: 日本サイド 右:グローバルサイド

グロウ https://x.com/glow_glow_end


YutanpopoZzz https://x.com/YutanpopoZzz


マドフキ https://x.com/madofukin


なのくん https://x.com/n4n0_VRC


天瀬れい https://x.com/amaselei


立花スイ https://x.com/TBNsui21


此花ゆうな https://x.com/Wconcon_yunya


Clueless Cthulu https://x.com/CluelessCthulu


In hamon https://x.com/In_hamon0118


Hipustar https://x.com/hipu_star


Eson https://x.com/EsonAdventures


Neomance https://x.com/Neomance


Beige https://x.com/beige_vrc



～新企画「Virtual Photography Advance Program（VPAP）」とは～


VPS2026では、３年目という節目を迎えるにあたり、新企画 「Virtual Photography Advance Program（VPAP）」を開始します。



VPAPには『バーチャルフォトグラフィーを通じて、文化的・技術的・芸術的に、これまで以上に発展した高レベルな作品制作へ挑戦する』という意味が込められています。



本企画では、アート史の視点も取り入れながら、表現手法・制作プロセス・テーマ性においてより発展した難易度の高いバーチャルフォトの制作・展示に挑戦します。



詳細は後日、公式SNSアカウントにて発表予定です。


公式アカウント: https://x.com/vps_information



～本展示会のアピールポイント～


・国内外のバーチャルフォトグラファー13名の作品を展示する国際的な展示会


・ゲーム・メタバース発のバーチャルフォトを「アート作品」として作品展示


・写真・絵画・イラストとは異なる、バーチャルフォト作品の展示


・新企画「Virtual Photography Advance Program (VPAP)」による次世代表現への挑戦


・前回開催：来場者数2,200名超、満足度9.2点


・入場無料


～協賛・寄付について～


Virtual Photography Showcaseの理念、目標、活動に賛同し、バーチャルフォト文化の国際的発展を支援していただける企業・団体・コミュニティからの協賛を募集しています。



協賛金の使途、協賛リターン、お問い合わせ先はこちら。


Virtual Photography Showcase 2026公式サイト協賛ページ(https://www.virtualphotographyshowcase.com/sponsor)



また、個人向けの寄付受付も行っております。


寄付金の使途、受付フォームの確認はこちら。


Virtual Photography Showcase 2026公式サイト寄付ページ(https://www.virtualphotographyshowcase.com/donate)



～開催概要～


展示会名：Virtual Photography Showcase 2026


会期：2026年6月30日（火）～ 7月5日（日）


会場：金沢21世紀美術館 市民Bギャラリー


入場料：無料



～主催・発信者情報～


主催：AmaNeko


発信主体：Phonnect／Virtual Photography Showcase


Website: https://www.virtualphotographyshowcase.com/


公式アカウント: https://x.com/vps_information



～お問い合わせ先～


Email: amaneko.info@gmail.com