Virtual Photography Showcase 2026 開催決定。日本と海外のバーチャルフォトグラファー13名の作品を金沢21世紀美術館 市民Bギャラリーで展示 協賛受付も開始

Phonnect

PhonnectおよびVirtual Photography Showcaseは、主催者AmaNekoのもと、バーチャル空間上で撮影された作品を展示する国際的なバーチャルフォト展示会「Virtual Photography Showcase 2026（以下、VPS2026）」を、2026年6月30日（火）から7月5日（日）までの6日間、金沢21世紀美術館 市民Bギャラリーにて開催します。

～本展示会の特徴～

・VRChatを中心に活動する日本と海外の13名のバーチャルフォトグラファーを招待。

・2025年開催時には来場者数2,200名超、来場者満足度9.2／10点を記録。

・新企画「Virtual Photography Advance Program（VPAP）」の作品を展示。

・その他、様々な展示をご用意する予定です。



入場は無料で、どなたでも鑑賞可能です。

～開催背景～

VTuber、ゲーム、メタバースなどの著しい発展により、バーチャル空間は国境を越えた新たな表現の場として拡張しています。



その中で生まれる「バーチャルフォト」は、被写体・光・構図・時間を自由に設計できるため、作家のテーマや意図が色濃く反映されたアート作品が生まれるポテンシャルを強く秘めています。

Virtual Photography Showcase 2026は、VRChatを中心にした世界各地で生まれるバーチャルフォト作品を一堂に集め、金沢21世紀美術館という公共性の高い場所で展示を行います。



バーチャル文化に触れる機会の少ない人々にも、国際的な視点からその魅力を体験してもらい、バーチャルフォトを通じたバーチャル文化の発信を目指しています。

～招待作家リスト(順不同)～

左: 日本サイド 右:グローバルサイド

グロウ https://x.com/glow_glow_end

YutanpopoZzz https://x.com/YutanpopoZzz

マドフキ https://x.com/madofukin

なのくん https://x.com/n4n0_VRC

天瀬れい https://x.com/amaselei

立花スイ https://x.com/TBNsui21

此花ゆうな https://x.com/Wconcon_yunya

Clueless Cthulu https://x.com/CluelessCthulu

In hamon https://x.com/In_hamon0118

Hipustar https://x.com/hipu_star

Eson https://x.com/EsonAdventures

Neomance https://x.com/Neomance

Beige https://x.com/beige_vrc

～新企画「Virtual Photography Advance Program（VPAP）」とは～

VPS2026では、３年目という節目を迎えるにあたり、新企画 「Virtual Photography Advance Program（VPAP）」を開始します。

VPAPには『バーチャルフォトグラフィーを通じて、文化的・技術的・芸術的に、これまで以上に発展した高レベルな作品制作へ挑戦する』という意味が込められています。

本企画では、アート史の視点も取り入れながら、表現手法・制作プロセス・テーマ性においてより発展した難易度の高いバーチャルフォトの制作・展示に挑戦します。

詳細は後日、公式SNSアカウントにて発表予定です。

公式アカウント: https://x.com/vps_information

～本展示会のアピールポイント～

・国内外のバーチャルフォトグラファー13名の作品を展示する国際的な展示会

・ゲーム・メタバース発のバーチャルフォトを「アート作品」として作品展示

・写真・絵画・イラストとは異なる、バーチャルフォト作品の展示

・新企画「Virtual Photography Advance Program (VPAP)」による次世代表現への挑戦

・前回開催：来場者数2,200名超、満足度9.2点

・入場無料

～協賛・寄付について～

Virtual Photography Showcaseの理念、目標、活動に賛同し、バーチャルフォト文化の国際的発展を支援していただける企業・団体・コミュニティからの協賛を募集しています。

協賛金の使途、協賛リターン、お問い合わせ先はこちら。

Virtual Photography Showcase 2026公式サイト協賛ページ(https://www.virtualphotographyshowcase.com/sponsor)

また、個人向けの寄付受付も行っております。

寄付金の使途、受付フォームの確認はこちら。

Virtual Photography Showcase 2026公式サイト寄付ページ(https://www.virtualphotographyshowcase.com/donate)

～開催概要～

展示会名：Virtual Photography Showcase 2026

会期：2026年6月30日（火）～ 7月5日（日）

会場：金沢21世紀美術館 市民Bギャラリー

入場料：無料

～主催・発信者情報～

主催：AmaNeko

発信主体：Phonnect／Virtual Photography Showcase

Website: https://www.virtualphotographyshowcase.com/

公式アカウント: https://x.com/vps_information

～お問い合わせ先～

Email: amaneko.info@gmail.com