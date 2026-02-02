「限定グッズが当たる！ 『ハローキティ』×ミツカン黒酢飲料キャンペーン第2弾！」

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO：吉永 智征、以下：ミツカン）は、大人気キャラクター『ハローキティ』とのコラボレーション企画第2弾となる「お酢活で新生活スタートキャンペーン」を、2026年2月2日（月）より開催いたします。本キャンペーンでは、期間中に対象の黒酢飲料を購入し、WEBからご応募いただいた方の中から、ハローキティオリジナルQUOカードやQUOカードPay、オリジナルダイカットクッションなど、限定コラボグッズが抽選で合計1,110名様に当たります。

新生活が始まるこの時期に、毎日の「お酢活」を通じて、健康的で前向きなスタートを応援します。

キャンペーン詳細

【キャンペーン期間（レシート有効期限）】：2026年2月2日（月）～3月31日（火）

【応募締切】： 3月31日（火）23：59

【賞品】

オリジナルコラボグッズなど、抽選で合計1,110名様に当たります。

＜1本購入コース＞

ハローキティ オリジナルQUOカードPay 500円分 ： 1,000名様

＜2本購入コース＞

ハローキティ オリジナルQUOカード 3,000円分 ： 100名様

＜3本購入コース＞

ハローキティ オリジナル ダイカットクッション ： 10名様

※画像はイメージです。賞品は変更になる場合がございます。

【対象商品】

・ミツカン リンゴ酢 500ml

・ミツカン 純玄米黒酢 500ml

・ミツカン りんご黒酢 希釈 500ml

・ミツカン ブルーベリー黒酢 希釈 500ml

・ミツカン りんご黒酢 ストレート 1L

・ミツカン ブルーベリー黒酢 ストレート 1L

・ミツカン りんご黒酢 カロリーゼロ 1L

・ミツカン ブルーベリー黒酢 カロリーゼロ 1L

※掲載商品以外のご購入は、キャンペーンの対象外となります。対象商品の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

※一部店舗では取り扱いのない商品もございます。

※「りんご黒酢 希釈 500ml」を含む2本以上購入で応募すると当選口数5倍となります。

【応募方法】

・対象商品を購入したレシート画像を、応募フォームよりアップロードしてご応募ください。

・応募は1回につき1コース・1口となります。

・レシートが複数枚の場合も応募可能です。

・レシートに「ミツカン」の表記がない場合は、レシートと対象商品のバーコード部分を並べて撮影してください。

・ECサイトでの納品書や領収書でも応募可能です。

※レシートは、購入店舗名・購入日時・対象商品名・購入金額・レシート合計金額が確認できるよう撮影してください。

※お一人様何口でも応募可能ですが、1回の応募につき1コースのみとなります。

応募条件、対象商品、注意事項等の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

▼キャンペーンサイトはこちら

https://cp-page.com/lp/osukatsu-hellokitty-cp/2026/index.html?utm_source=mizkan&utm_medium=newsrelease&utm_campaign=osukatsu-hellokitty-cp2026 (https://cp-page.com/lp/osukatsu-hellokitty-cp/2026/index.html?utm_source=mizkan&utm_medium=newsrelease&utm_campaign=osukatsu-hellokitty-cp2026)

担当者コメント

黒酢飲料の人気フレーバーである「りんご」をきっかけにスタートした『ハローキティ』とのコラボレーションは、多くのお客様からご好評をいただき、第2弾の実施が実現しました。

新しい環境が始まるこの季節に、黒酢飲料を日々の生活に取り入れていただき、健康的でワクワクする新生活をサポートできればと思います。

(営業本部 営業企画部 営業企画1課 中村 彩乃 )

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/ (https://faq.mizkan.co.jp/)