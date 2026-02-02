京成グループは、ニッケが推進する循環プロジェクト「WAONAS（ワヲナス）」に参加します

日本毛織株式会社

京成電鉄株式会社（代表取締役社長：天野 貴夫、以下「京成電鉄」）及びそのグループ（以下「京成グループ」）は、日本毛織株式会社（代表取締役社長：長岡豊、以下「ニッケ」）が推進するウール衣料品回収・循環プロジェクト「WAONAS（ワヲナス）」に参加し、連携して廃棄予定の使用済み制服を再資源化することで、脱炭素・循環型社会の実現に向け取り組みます。

京成グループでは、長期経営計画「Ｄプラン」の重点施策として「エコロジカルなまちづくりの推進」を掲げ、これまでに使用済み制服を原料とした繊維リサイクルボードの製作や、スーパーや飲食店・社員食堂等で発生した使用済み食用油を石鹸・インク溶剤等として活用し、将来的にはSAF（持続可能な航空燃料）の原料として使用予定など、様々な廃棄物の再資源化に取り組んでいます。

ニッケが運営するウール衣料品回収・循環プロジェクト「WAONAS」は、使用済みのウール混衣料品を原料化し、再び衣料品として再生する取り組みです。従来、衣料品はリサイクルが難しく廃棄処分（焼却・埋立）が主流でしたが、「WAONAS」によって、廃棄処分の過程で排出される温室効果ガスを削減するとともに、国が推進する循環経済への移行による持続的な経済成長に貢献します。

両社の取り組みの第一弾として、京成電鉄は2025年4月に合併した新京成電鉄株式会社の使用済み制服・作業服約4tを拠出、ニッケが「WAONAS」で再資源化し、幅広い用途に活用します。

また、本年のグループバス事業再編完了後に、リニューアルを予定しているバス事業4社（※）の制服に「WAONAS」で再資源化された原料を一部活用します。

今後も京成グループとニッケは、「WAONAS」を通じて、脱炭素・循環型社会の実現に向け取り組みます。

※バス事業4社：京成バス東京（株）、京成バス千葉ウエスト（株）、京成バス千葉セントラル（株）、京成バス千葉イースト（株）

＜ WAONASとは＞

ウールの衣料品は丈夫で製品寿命が長く環境にもやさしいものですが、「WAONAS」は回収したウール混の衣料品を原料の状態まで戻し、再び糸から服へと蘇らせる独自技術開発により可能になった日本初の取り組みです。

リサイクルを発展させた「服から服へ」と循環再生させる環境に配慮した新しいプロジェクトです。

＜WAONAS 循環アライアンス構想＞

制服を利用している企業・学校等からウール混の使用済み衣料品を回収し、ニッケをはじめとした流通・製造のグループ各社が協力して衣料品循環の実現を目指す事業構想です。

参加するメンバー全体で循環の輪をつくることで、回収量・納期・品質のばらつき等のリスクを分散し、かつ循環型社会の実現に向けた技術を共有し、環境保全活動の推進を目指します。

●京成グループについて

京成グループは、東京都東部・千葉県・茨城県を中心に「総合生活企業グループ」として、多角的な事業を展開しています。

中核企業である京成電鉄(株)は、都内と成田空港を最速36分で結んでいるスカイライナーを運行しているほか、利便性の高い公共交通機関として、地域の快適な足を提供しています。今後も安全・安心を第一とした堅実な事業運営のもと、事業エリアの発展を支え、持続可能な社会に向け発展し続ける企業を目指します。

＜京成電鉄(株)概要＞

本社所在地：千葉県市川市八幡三丁目3番1号

代表者名：代表取締役社長 社長執行役員 天野 貴夫

創立：1909（明治42年）6月30日

資本金：36,803百万円

事業内容：鉄道による一般運輸業 土地、建物の売買及び賃貸業

会社URL：https://www.keisei.co.jp/

●日本毛織株式会社について

ニッケグループは、ニッケと60社余のグループ会社が一丸となり、”人と地球に「やさしく、あったかい」企業グループとして、わたしたちは情熱と誇りをもってチャレンジしていきます。”という経営理念の下、人の人生に関わる多様な事業を通じて「みらい生活創造企業」を目指しています。

ニッケ衣料繊維事業本部は、創業120年を超える国内最大手のウール総合メーカーとして、品質の向上や環境に配慮した技術開発に努めています。人と地球と手を取り合いながら「心地よい未来」を紡いでいきます。

所在地：（本社）大阪府大阪市中央区瓦町3丁目3-10

（本店）兵庫県神戸市中央区明石町47

代表者名：代表取締役社長 長岡 豊

設立：1896年（明治29年）12月3日

資本金：6,465百万円

会社URL：https://www.nikke.co.jp/