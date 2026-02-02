大同メタル工業株式会社のメキシコの製造拠点である大同メタルメキシコ S.A. de C.V.は、2025年11月にカミンズ社(Cummins Inc.(注 1) 本社：インディアナ州コロンバス)のCUMMINS AWARD 2024において、Best Global Supplier Quality Disruption Performance 2024を受賞しました。





本受賞は、カミンズ社に優れた製品とサービスを提供した、ラテンアメリカ地域の幅広いサプライヤーから卓越した品質・パフォーマンスを発揮し、カミンズ社の厳格な品質基準を一貫して満たし続けたことが高く評価されたものです。

同社は2022年にもメキシコサプライヤーアワード 2022において、Best of the Best (BOB)- Quality(品質最優秀賞)を受賞しており、今回は2度目の名誉ある受賞となりました。





当社グループは今後も「品質は生命」を合言葉に、高品質な製品の安定供給と品質管理体制の維持・向上に努め、さらなる発展を目指してまいります。





(注 1) Cummins Inc.(カミンズ社)について

カミンズ社は、信頼性の高い幅広いクリーンパワーソリューションの設計・製作・流通・サービスを行うグローバルなテクノロジー企業です。その製品群は、ディーゼル、天然ガス、ハイブリッド、電気およびその他代替ソリューションなど多岐にわたります。米国インディアナ州コロンバスに本社を置くカミンズ社は、1919年の創業以来、世界190 以上の国と地域でサービスをお届けしています。

【会社概要】

会社名 ： 大同メタル工業株式会社

代表者名： 代表取締役会長兼CEO 判治 誠吾

コード ： 7245 東証プライム・名証プレミア





